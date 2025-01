Recensement des oiseaux de Noël de Tadoussac : record du nombre d’espèces observées

Les ornithologues de la région ont une fois de plus fait aller leurs jumelles lors du Recensement des oiseaux de Noël (RON) de Tadoussac, qui a atteint un record pour le nombre d’espèces observées cette année.

C’est un total de 9 307 oiseaux de 59 espèces qui a été relevé le jour du RON.

« Pour le nombre d’espèces, c’était un record autant dans la journée que dans la semaine où a eu lieu le RON. En termes d’abondance, on est relativement dans la moyenne par rapport aux autres années », note Alexandre Terrigeol, directeur de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) qui participe à l’exercice.

La tradition annuelle qui existe depuis 1900 vise à recueillir les cartes de visite de nos amis à plumes pour mettre en lumière les grandes tendances sur leur répartition sur le continent.

« L’idée, c’est de récolter des données pour notre secteur pour qu’elles soient groupées avec toutes les tendances en Amérique du Nord », explique le directeur.

Les vedettes

Cette « prise photographique » ornithologique du territoire comporte toujours quelques surprises année après année. Le lagopède des saules, ou perdrix blanche, en fait partie en 2024.

« Cette année, il semble qu’il y a énormément d’individus comparativement aux précédentes années. Ils descendent de plus en plus au sud à la recherche de nourriture », indique Alexandre Terrigeol.

Aux dires du directeur, l’abondance des lagopèdes des saules pourrait avoir eu un impact sur la présence d’un aigle royal, une espèce qui « avait énormément décliné » et qui a été observée le jour de Noël.

« Habituellement, il descend plus au sud l’hiver, mais on a observé qu’il y avait une abondance de nourriture avec le lagopède des saules, notamment », observe le responsable.

Un tohi à flancs roux, une espèce de petit passereau, a également été contemplé aux côtés d’autres petits oiseaux rares comme le roselin pourpré, le grimpereau brun et la sittelle à poitrine blanche.

Un aigle royal a été contemplé le jour de Noël à Tadoussac. Photo Giles Laurent/Wikimedia CC

Les tendances

Malgré que des sociétés comme Audubon et Oiseaux Canada produisent des rapports à partir des données compilées des RON à travers le continent, il est difficile d’établir de véritables tendances dans les populations d’oiseaux d’ici.

« Le RON va donner des informations sur comment a été la saison en 2024 plus que des prévisions pour 2025 », explique M. Terrigeol.

Quelques espèces sont toutefois en diminution et en augmentation, comme le canard noir et le canard colvert.

« À Québec, on a beaucoup de canards colverts et, sur la Côte-Nord, on a davantage de canards noirs. Cependant, le canard noir a l’air de souffrir depuis les dernières années, car le canard colvert semble en augmentation dans notre région alors qu’il n’était pas présent ici avant », mentionne le directeur.

Du reste, les espèces d’oiseaux plus communes semblent se maintenir dans la région à la lumière des chiffres du RON, car ce dernier dépend toujours de la chance des observateurs, des conditions météorologiques et des changements climatiques.

« On va avoir des espèces qui vont venir profiter des conditions un petit peu plus douces, mais il y a des espèces qui sont sous-détectées qui sont présentes, mais qu’on ne voit pas nécessairement », ajoute Alexandre Terrigeol.

Lagopède des saules : espèce peu connue

Ce que l’on connaît sur les lagopèdes des saules se limite au fait qu’on puisse les chasser et les manger.

“ On sait que certaines se reproduisent près du réservoir Manicouagan, et il y en a beaucoup sur la rive nord du Saguenay bien qu’elles ne restent pas là tout le temps ”, fait savoir le gestionnaire.

Leur chasse est de plus en plus populaire, et c’est pourquoi le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) sollicite l’aide des chasseurs pour récolter des données à partir de leurs ailes.

“ Les gens peuvent consommer le lagopède quand même, et ça permet au ministère de savoir comment les populations se portent ”, soutient M. Terrigeol.