Des projets industriels en 2025

C’est sous le signe de développement industriel que l’année 2025 peut être qualifiée pour la Manicouagan. Plusieurs projets d’envergure pourraient commencer à se concrétiser. Voici quelques projets à suivre cette année.

AquaBoreal Inc.

Le projet d’implantation d’une pisciculture terrestre à Baie-Trinité devrait faire d’importants pas en 2025. L’étude d’impact environnemental a été déposée le 18 décembre 2024.

« Elle sera étudiée par les gens du ministère de l’Environnement, avec questions et réponses à être produites. Ce dossier devrait être avancé au cours de l’année 2025 », informe le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« Les besoins en énergie sont très limités alors, à moins que le ministère de l’Environnement en décide autrement, ce projet devrait aller de l’avant », dit-il.

Rappelons que l’objectif est de produire 10 000 tonnes de saumon pour le marché québécois, voire même nord-américain.

AquaBoreal a lancé ce projet en 2021. Lorsque les parties impliquées ont rencontré la population de Baie-Trinité, en juin 2024, celles-ci parlaient d’une première phase qui débuterait avec la construction en 2025.

Hy2gen

Le projet de la multinationale allemande Hy2gen consiste à construire, à Baie-Comeau, une usine de production d’hydrogène et d’ammoniac verts.

Hy2gen doit se faire confirmer l’octroi de mégawatts pour le lancement d’études de faisabilité et environnementales.

« Les mégawatts ont été confirmés par Hydro-Québec, mais il reste une lettre à recevoir du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) pour que le tout soit complètement officiel », précise le préfet de la MRC.

Le projet d’Hy2gen s’inscrit dans un développement économique important du parc industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau.

Northern Graphite

Northern Graphite souhaite construire à Baie-Comeau une usine d’anode de batteries. Aucune échéance n’est toutefois prévue pour l’année 2025, mais le projet reste intéressant à surveiller de près pour la MRC de Manicouagan.

« Ce projet d’envergure et créateur de nombreux emplois est en développement », rappelle M. Furlong. « Les discussions avec les différents ministères du gouvernement du Québec sont positives, mais prudentes, car le dossier Northvolt a échaudé des décideurs », ajoute-t-il toutefois.

Port de Baie-Comeau

Le projet du Terminal no 5 est un développement majeur pour le Port de Baie-Comeau. Selon l’échéance, 2025 est l’année où on attend des autorisations gouvernementales.

Les travaux de réfection du terminal comprennent une reconstruction du quai, le dragage du fond marin et le réaménagement du stationnement et des voies d’accès. Le concept est aussi d’améliorer visuellement le port.

La mise en service du Terminal no 5 est prévue pour 2028.

En matière de transport aérien

Outre les résultats des études pour un pont sur la rivière Saguenay qui intéressent toute la Côte-Nord, la Manicouagan a aussi les yeux rivés dans les airs.

« Il y a l’aéroport de Baie-Comeau à Pointe-Lebel dont il faut améliorer la performance au niveau financier ainsi qu’au niveau de la desserte », décrit Marcel Furlong.

Le Programme d’accès aérien aux régions du gouvernement offrira des changements dès février dans ses tarifs. « Le programme devrait rendre le transport aérien plus abordable et la desserte devra être publicisée pour aviser la population de l’offre et de la disponibilité », mentionne-t-il.

Il est aussi à noter que la MRC passera prochainement en revue une résolution afin de permettre à Air Liaison d’aller de l’avant avec l’installation d’un réservoir de pétrole à l’aéroport.