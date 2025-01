Pessamit : un record de dossiers ouverts par les policiers en 2024

La Sécurité publique de Pessamit a ouvert 2 026 dossiers du 1er janvier au 31 décembre 2024. L’organisation a partagé ses statistiques opérationnelles avec sa population le 14 janvier.

Ce sont les interventions pour de l’assistance au public qui trône au sommet des statistiques avec un total de dossiers ouverts et enquêtés. Les cas de voies de fait et de santé mentale/tentative de suicide suivent avec respectivement 136 et 100 ouvertures de dossier.

Toujours dans ce qui a occupé le plus les policiers de Pessamit en 2024, on retrouve l’assistance d’autre organisme (98), mandat d’arrestation (68), chicanes de famille (71), bris d’ordonnance (71), capacités affaiblies (68), accident (65), assistance à la Sûreté du Québec (64) et alarmes (64).

Des cas plus graves ont aussi été traités par l’équipe innue tels que des décès (7) et des dossiers touchant la drogue (12). Les crimes à caractère sexuel ont été au nombre de 35 et les vols sont à l’origine de 45 dossiers.

Au total, la Sécurité publique de Pessamit a ouvert 530 dossiers criminels et 1 496 dossiers d’activités. « Ces statistiques sont un record depuis notre création en 1997 », écrit l’organisation policière sur ses réseaux sociaux.