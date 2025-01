Un plan sur 5 ans pour protéger l’eau potable des Baie-Comois 

En juin dernier, le nom de la Ville de Baie-Comeau figurait parmi la liste des municipalités bénéficiaires du Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP), une nouvelle assortie d’une aide financière de 154 000 $. Une première version du plan a été présentée lors d’une séance d’information qui s’est tenue ce mercredi 15 janvier.

Cette nouvelle étape dans la protection de l’approvisionnement en eau potable de la ville fait suite à la réalisation d’un premier rapport d’analyse de vulnérabilité (RAV), adopté en 2021.

La subvention annoncée en juin vise à permettre aux municipalités concernées de définir et de mettre en œuvre des mesures de protection pour réduire et idéalement éliminer les menaces tant à la qualité qu’à la quantité de l’eau consommée par la population.

Le RAV, qui établit un portrait desdites menaces, a permis d’établir, en amont, une base de travail cohérente pour l’élaboration du plan qui ratisse assez large.

Le sujet de la protection de l’eau ne soulève pas les passions. Les échanges ont été cordiaux. Photo courtoisie

Au nombre des mesures mentionnées dans le plan, on remarque l’élaboration d’un guide de sensibilisation et d’un protocole de suivi destinés aux propriétaires responsables d’activités dans les aires de protection. Ces aires, au nombre de trois, sont classifiées selon leur proximité avec la prise d’eau potable en bordure de la rivière Manicouagan.

« Pour les activités de chasse et pêche, par exemple, il y a peu d’enjeux. On va peut-être agrandir un peu le périmètre pour ne pas que les bateaux s’approchent de trop près de la prise d’eau, mais ce sont surtout les usages où il pourrait y avoir des déversements majeurs sur lesquels on veut intervenir », a commenté Julie Malouin, coordonnatrice environnement et développement durable à la Ville.

Quelques points du plan d’action concernent d’ailleurs les contaminants potentiels de la rivière, notamment les hydrocarbures en cas de déversements accidentels, ou les pesticides, appliqués pour contrôler certaines populations d’insectes nuisibles.

Des estacades sont déjà en place aux abords de la prise d’eau, a-t-on rappelé.

Une meilleure communication entourant les aires de protection, notamment au moyen d’affichage, est dans la mire.

La sensibilisation des citoyens sur les bonnes pratiques de consommation d’eau et leurs impacts positifs, notamment au point de vue financier, est mentionnée dans le plan d’action.

Le plan s’articule autour de trois axes, soit préserver la qualité de l’eau, en optimiser l’utilisation et favoriser une communication transparente et durable sur l’approvisionnement en eau potable.

Plusieurs mesures sont tributaires d’analyses à venir. L’Organisme de bassin versant de Duplessis est d’ailleurs un des partenaires de la Ville.

« Parmi les prochaines étapes, le plan sera soumis au ministère qui devra l’approuver puis il sera adopté par le conseil municipal. Par la suite, les services visés débuteront la mise en œuvre des mesures qui les concernent, et ce pour les 5 prochaines années », indique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Le plan quinquennal 2025-2030 sera rendu public dès son adoption par le conseil.

Ce bâtiment accueille l’eau brute de la rivière Manicouagan qui y est traitée avant d’être distribuée aux citoyens. Photo tirée du site web de la Ville de Baie-Comeau