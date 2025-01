Air Liaison s’explique mal le refus de la MRC

C’est un sentiment « d’incompréhension totale » pour Air Liaison, qui voit sa demande balayée du revers de la main par la MRC de Manicouagan. La compagnie aérienne ne pourra installer ses équipements à l’aéroport de Baie-Comeau.

« Hier matin, j’ai présenté à nouveau tout ça au conseil des maires. Je n’ai pas senti, et on ne m’a pas laissé entendre qu’il y avait un projet on the side qui serait présenté », déclare le directeur de l’expérience client, et développement des affaires chez Air Liaison, Yves Côté, en entrevue avec Le Manic.

Ce dernier a rencontré les maires et le préfet le 15 janvier, quelques heures avant qu’une résolution soit lue lors de la séance ordinaire devant les citoyens et les médias.

C’est alors que la MRC a annoncé qu’elle refusait la demande d’Air Liaison de procéder à des installations d’approvisionnement en carburant et déglaçage à l’aéroport.

« Tout au long de la démarche, on a fait tout ce qui était légalement possible, dit Yves Côté. On a fait les plans et tout était conforme et réglementaire. Sauf qu’une fois que j’ai dépensé cet argent et ce temps-là, on me dit que finalement, il y a un autre projet. »

Le transporteur aérien rappelle que le but d’investir dans des installations pétrolières à Baie-Comeau avait pour but d’optimiser la desserte.

« Ce qui est étrange, de mon point de vue, c’est qu’on est le seul transporteur à ne pas avoir abandonné Baie-Comeau après la pandémie », confie M. Côté. « Il faut savoir que la desserte a changé. Elle ne reviendra pas à ce que c’était avant la pandémie. »

« On veut juste comprendre » laisse-t-il tomber, précisant qu’il rencontrera à nouveau le préfet Marcel Furlong en début de semaine prochaine.

« On va prendre une décision à la suite de cette rencontre », confirme-t-il.

