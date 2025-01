Amélioration de la couverture cellulaire le long de la route 138

TELUS a procédé le 16 janvier à la mise en service de deux nouveaux sites sans fil dans les MRC de Sept-Rivières et Minganie.

La couverture cellulaire le long de la route 138 et dans les communautés avoisinantes sera améliorée grâce à la mise en service des sites de Baie-Johan-Beetz et Matamec.

Ces deux sites font partie d’un projet plus vaste comprenant six sites au total ciblant la région de la Côte-Nord, réalisé en collaboration avec le CRTC et le gouvernement du Québec.

« Ces investissements dans notre réseau de calibre mondial sont essentiels pour améliorer la sécurité le long de la route 138 et maintenir les résidents de la région connectés aux personnes, aux informations et aux ressources essentielles », estime Nathalie Dionne, vice-présidente régionale pour TELUS.

La construction de trois sites est prévue pour 2025. Ils seront situés à Aguanish, Rivière-au-Tonnerre et Longue-Pointe-de-Mingan. TELUS a déjà mis en service un premier site près de Lac Daigle au nord de Sept-Îles plus tôt en 2024.

Une annonce saluée

Les élus locaux ont souligné cette mise en service de deux nouveaux sites pour la couverture cellulaire. Le maire de Sept-Îles Denis Miousse croit que cette avancée sera positive pour les citoyens et les entreprises.

« C’est à la fois un enjeu de sécurité publique et de développement socio-économique. Cette amélioration significative de la connectivité est donc un pas important vers une région plus connectée et plus sûre », dit-il.

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, y voit une avancée significative pour son territoire.

« Cette couverture améliorée le long de la route 138 renforcera considérablement la sécurité routière, un enjeu crucial pour notre région. Ces investissements sont bien plus que de simples améliorations technologiques; ils permettront de réduire l’exode rural, de favoriser le télétravail, de potentiellement améliorer l’accès aux services de santé à distance tout en soutenant notre industrie touristique en pleine croissance », affirme-t-elle.