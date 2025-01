Mairie de Baie-Comeau : Michel Desbiens sollicitera un deuxième mandat 

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, annonce qu’il se représentera à la mairie, espérant continuer les dossiers sur lesquels il travaille et voir leur mise à terme.

« Ça fait presque deux ans que je suis élu. Il reste quelques mois au mandat. […] Vous savez, un mandat de 32 mois, ce n’est pas assez. J’ai toujours eu comme idée de faire deux mandats », déclare M. Desbiens.

Rappelons que c’est en février 2023 que Michel Desbiens a été élu maire de Baie-Comeau, en milieu de mandat après le départ de l’ancien maire devenu député provincial, Yves Montigny.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire et j’ai besoin des quatre aux années pour mener à terme tout ce que j’ai mentionné aux citoyens », dit-il.

Les dossiers avancent bien selon M. Desbiens, notamment en ce qui concerne le développement économique et l’optimisation des bâtiments. Ce dernier point était d’ailleurs un projet porteur du maire avant son élection.

« De ce côté-là, on espère avoir des annonces dans les prochaines semaines et prochains mois. On va placer notre monde dans nos bâtiments, aux bonnes places pour optimiser », lance-t-il.

Depuis son entrée en poste, Michel Desbiens se dit fier de son travail.

« Honnêtement, je suis très heureux de ce qui est accompli, déclare-t-il. Tout ce que j’ai mentionné durant la campagne électorale, on l’a entamé […] et on l’a travaillé en équipe. »

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre 2025.