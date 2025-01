Pour répondre aux questions des nouveaux arrivants dans la Manicouagan

Une trousse virtuelle, qui sera disponible sous peu, vise à répondre à toutes les questions pertinentes des nouveaux arrivants dans la Manicouagan. Cet outil est censé aider à la rétention de ces citoyens.

La trousse d’accueil sera bientôt mise en ligne et comporte 16 fiches d’information en français et en anglais.

Elle permettra de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la Manicouagan, qu’ils soient issus de l’immigration ou non.

« C’est un projet qui vise davantage la rétention que l’attraction. Une fois que les gens sont installés ici, on veut s’assurer que leur accueil et leur intégration soient structurés », souligne Stéphanie Gagné, agente de développement économique à la Ville de Baie-Comeau.

Les fiches répondent à une panoplie de questions concernant le logement, le transport, l’éducation ou encore pour savoir comment se tenir à jour des nouvelles dans la Manicouagan, bien recycler et avoir accès à des soins en région.

« Il y a beaucoup de trousses d’accueil qui se font dans d’autres régions, ce qui nous a donné beaucoup d’inspiration. Mais, avec le comité, on a vu quelles questions les gens se font poser, les [organisations] qui sont directement en contact avec a clientèle qui savent ce qui est plus difficile à obtenir comme information », indique Mme Gagné.

L’agente de développement économique insiste sur l’importance de « répondre aux besoins des nouveaux arrivants ».

« On veut éviter que les gens repartent. Le but c’est que les gens développent un sentiment d’appartenance et qu’il se sentent chez eux quand on leur fournit cette trousse d’accueil », dit-elle.

Notons que tout part de la formation du comité Attraction Rétention Manicouagan, qui a réalisé plusieurs rencontres pour déterminer les besoins de la Manicouagan dans l’accueil de nouveaux citoyens.

Le comité est formé de la Ville de Baie-Comeau, Émersion et Manicouagan Interculturelle, le Cégep de Baie-Comeau, la North Shore Community Association et Place aux jeunes Manicouagan.

Une prochaine phase inclura un guide pour accompagner les employeurs qui ont une responsabilité au moment d’engager une personne issue de l’immigration.