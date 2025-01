Tournoi de hockey Fred Chiasson | La 3e édition s’annonce relevée 

Le Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles continue de grandir. Sa troisième édition attirera quelques équipes de plus, en plus de changer de lieu pour sa soirée de festivités.

Sur la glace, on retrouvera 38 formations de Baie-Johan-Beetz à Québec, en passant par la Gaspésie et Schefferville, du 20 au 23 février. Ce nombre comprend également les trois formations féminines de la Série Rose. Huit équipes se disputeront la victoire, dans la classe Compétition de l’édition 2025. La bourse pour le club champion passe de 4 000 $ (2024) à 10 000 $.

« Nous avons augmenté les bourses de manière significative dans cette catégorie et les équipes ont bien répondu. On est très heureux de ça », mentionne Frédéric Touzel, co-responsable du Tournoi Fred Chiasson, en compagnie de Stephan Larouche.

Une soixantaine de matchs seront à l’horaire dans les deux arénas de l’avenue Jolliet, durant les quatre jours de l’événement.

Mettre du tape su’ ma palette

En dehors de la glace, le comité passe du sous-sol de l’église Marie-Immaculée au Centre des congrès pour son party du samedi. Dès 21 h, quatre artistes ou band se succèderont sur la scène. Le jeune Septilien Jay Dumais, 13 ans, qui a foulé la scène du Mixbus lors d’Innu Nikamu cet été et qui était du spectacle du Party 2024 le 27 décembre au Centre des congrès, ouvrira la soirée musicale. Il sera suivi de Ben (Touzel) et Dan (Otis), un groupe pop rock franco de Sept-Îles, qui ira de ses « hooks accrocheurs et de paroles qui font sourire aux styles des Trois Accords et Bleu Jeans Bleu », décrit l’organisation du tournoi. La fête se poursuivra avec l’hommage à Bob Bissonnette fait par la gang de Salut Bob Gorgée. DJ Downtown clôturera la soirée à la console.

« L’organisation du party au Centre des congrès est un plus pour tout le monde. Ça nous libère un peu et nous permet d’améliorer l’expérience à l’aréna pour les joueurs et les spectateurs. Il y aura plusieurs nouveautés et surprises durant la fin de semaine », indique M. Touzel.

Les billets pour la soirée du 22 février sont en vente au coût de 40 $, à l’épicerie Chez Arthur.