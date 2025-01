Chefferie du Parti libéral: Chrystia Freeland se lance «pour défendre le Canada»

L’ex-vice-première ministre Chrystia Freeland a officiellement donné le coup d’envoi à sa campagne, vendredi, pour tenter de succéder au premier ministre sortant, Justin Trudeau, invitant, en ligne, les membres de sa formation politique à la nommer «comme prochaine cheffe du Parti libéral du Canada».

Celle qui a claqué la porte du conseil des ministres, en décembre dernier, a lancé son site web de campagne, a changé l’interface et le descriptif de ses comptes sur les réseaux sociaux, en plus de signer une lettre ouverte dans les quotidiens «Le Devoir» et «The Toronto Star».

La candidature de Mme Freeland, qui doit encore être officialisée par les instances du PLC, était attendue de longue date. La rumeur qu’elle était tentée par la chefferie du PLC circulait depuis plus d’un an.

Selon une très succincte déclaration faite par l’ancienne ministre des Finances sur «X», son «lancement officiel» de campagne sera dimanche, même si ses intentions étaient déjà, vendredi, manifestes.«Je me lance pour défendre le Canada», a-t-elle écrit.

Dès le début de cette semaine, une source près de l’équipe de campagne que forme Mme Freeland a indiqué que celle-ci avait l’intention de faire le saut avant l’assermentation du président élu des États-Unis, Donald Trump, le 20 janvier.

Cette personne, qui s’est vue accorder l’anonymat puisqu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ces questions, à ce moment-là, a fait savoir que la première politique que proposera l’aspirante cheffe libérale est un plan de mesures de représailles équivalentes, dollar pour dollar, aux tarifs que M. Trump promet d’imposer sur les importations canadiennes.

Jeudi, une autre candidature qui faisait l’objet de spéculations depuis belle lurette, celle de l’ex-gouverneur de banques centrales, Mark Carney, a été annoncée par le principal intéressé.