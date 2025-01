Manicouagan : plus de 100 tonnes de matières organiques au compost

En deux mois, 113,10 tonnes de matières organiques ont été détournées du site d’enfouissement grâce au compostage. Un bac brun à la fois ; c’est la devise de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM).

« La réussite de ce projet repose sur l’engagement de toute la communauté », lance Julien Normand, président de la RGMRM.

La plateforme de compostage, située à Ragueneau, est opérationnelle depuis le 18 novembre.

Les matières organiques reçues ont été disposées en andain sous le dôme afin d’amorcer la première étape du processus de compostage.

Du matériel structurant, telles des feuilles d’automne et des branches broyées, a été ajouté pour optimiser l’oxygénation et favoriser le compostage.

Objectif : 1 000 tonnes

La RGMRM vise un taux de participation de 30 % dès la première année, soit l’équivalent de 1 000 tonnes de matières organiques.

Un objectif qui peut très bien être dépassé, selon la directrice générale Isabelle Giasson.

« Il n’est jamais trop tard pour commencer à composter ! Plus la participation augmente, plus nous contribuons à réduire les gaz à effet de serre, préserver les installations d’enfouissement et produire du compost pour redonner à la communauté », souligne-t-elle.

« Chaque tonne acheminée à la plateforme permet d’éviter des frais d’enfouissement additionnels (redevances gouvernementales) de 34 $/tonne », précise-t-elle.

La Régie rappelle l’importance d’utiliser uniquement des sacs en papier, excluant les sacs en plastique, même ceux étiquetés comme dégradables ou compostables afin de garantir un processus de compostage optimal.