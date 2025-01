Une alerte de froid extrême a été lancée pour certaines régions du Québec

Environnement Canada a lancé des avertissements de froid extrême pour les Prairies et une partie du Québec et de l’Ontario.

Selon le service météorologique national, les températures pourraient chuter sous les – 40 dans certaines régions du pays, dont le nord de l’Alberta et la majeure partie de la Saskatchewan et du Manitoba.

Selon le météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, Antoine Petit, le froid extrême pourrait persister pendant tout le week-end.

«C’est une bonne vague de froid, la particularité c’est qu’elle est assez longue aussi, car on parle de plusieurs matins et de jours très froids, a expliqué Antoine Petit. Je ne crois pas qu’on va battre des records de température au Québec avec cette vague de froid.»

Certains secteurs du nord de l’Ontario et du Québec pourraient être touchés par cette vague de froid. Les températures maximales demeureront sous les -20 degrés Celsius alors que les températures de nuit seront sous les -30 degrés Celsius.

Environnement Canada indique que celle-ci pourrait s’étendre jusqu’à mercredi.

L’agence lance des avertissements lorsque le froid représente un danger pour la santé. Elle recommande aux gens devant aller à l’extérieur de «surveiller l’apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils».

Par ailleurs, Antoine Petit a expliqué que de nombreuses régions du Québec pourraient être touchées dans la nuit de dimanche à lundi par une «tempête hivernale» qui pourrait laisser près de 10 centimètres de neige, notamment dans l’est du Québec. Dans certains secteurs, les précipitations seront accompagnées de vents violents pouvant causer une forte poudrerie.

Les principales régions touchées seront l’Estrie, la Chaudière-Appalaches, la Gaspésie et la Côte-Nord.