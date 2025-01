Une grande fête des baptisés soulignée

La célébration du Baptême du Seigneur est marquée tous les ans pour les baptisés de l’année. Le 12 janvier, la paroisse Saint-Augustin de Chute-aux-Outardes a souligné les baptisés de 2024 certes, mais également tous ceux depuis 1951. Une première sur la Côte-Nord.

Fête liturgique catholique pour clôturer le temps de Noël, la fête des baptisés est connue partout autour du globe.

Monique Migneault, bénévole dévouée pour la paroisse de Chute-aux-Outardes et anciennement agente de pastorale scolaire et paroissiale, souhaitait organiser une grande fête lors de cet événement annuel. Avec l’aide de l’abbé Jimmy Delalin, ils ont célébré plus de 2 433 personnes qui se sont fait baptiser dans cet établissement depuis 1951.

Au-delà de la religion

La fête religieuse s’est déroulée devant plus d’une centaine de personnes, selon M Delalin. « C’était rempli de joie », souligne-t-il expliquant que c’était touchant de voir la diversité communautaire et générationnelle se rassembler et renforcer ce sentiment d’appartenance.

« Un village, c’est l’histoire et l’histoire, il faut la construire », lance-t-il.

L’abbé Delalin va au-delà de l’aspect religieux évoquant qu’il est important de développer ce sentiment via l’histoire, la culture, les familles, les bénévoles et tous les citoyens. « Si l’église peut apporter sa pierre de touche, tant mieux ».

Il rappelle que la paroisse Saint-Augustin appartient à tous les baptisés et que ceux-ci sont responsables de leur église. « Chaque petit geste d’aide a sa place », mentionne-t-il.

D’ailleurs, la fête de baptême est un engagement communautaire a priori, selon le catholicisme.

Une première sur la Côte-Nord

En plus du village de Chute-aux-Outardes, Jimmy Delalin est aussi abbé dans le village de Pointe-aux-Outardes ainsi qu’à Fermont.

Résident de la Côte-Nord depuis 18 ans et natif de la France, il s’agissait d’une première dans sa vocation de souligner la fête des baptisés depuis l’ouverture d’une paroisse.

« C’est la première fois sur la Côte-Nord où ont fait mémoire de tous les baptisés de la paroisse nommément », confie-t-il.

M. Delalin, qui est théologien et formateur dans les églises de la Côte-Nord, s’occupe également des enseignements des formations chrétiennes régulièrement.