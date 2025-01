Budget 2025 | Les six recommandations de la Chambre de commerce pour Québec

Ce sont six recommandations clés que la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a présenté aujourd’hui au gouvernement du Québec en vue du budget 2025.

Ces priorités visent à soutenir le développement économique de la région de la Côte-Nord et à répondre aux besoins concrets de ses citoyens et entreprises, affirme l’organisation.

Voici les 6 recommandations clés pour 2025-2026.

1. Transport régional aérien

Assurer et financer une desserte aérienne fiable et régulière pour la Côte-Nord, incluant des vols plus fréquents et accessibles à l’aéroport de Baie-Comeau, afin de soutenir la mobilité des travailleurs et le développement économique régional.

2. Relations avec la communauté innue de Pessamit

Proposer une réglementation spécifique exemptant les membres de la communauté innue de Pessamit des taxes de vente (TVQ et TPS) sur leurs achats locaux, renforçant ainsi les liens économiques régionaux.

3. Appui aux travailleurs étrangers temporaires

Intervenir rapidement pour simplifier les processus d’embauche des travailleurs étrangers temporaires, répondant aux besoins critiques de main-d’œuvre des entreprises de la Côte-Nord.

4. Utilisation stratégique du port de Baie-Comeau

Positionner et financer le port de Baie-Comeau comme un outil stratégique pour le développement économique régional et national, particulièrement pour le transport de marchandises et les grands projets.

5. Protection du secteur forestier

Soutenir l’industrie forestière québécoise en trouvant un équilibre entre la protection du caribou forestier et les besoins économiques régionaux, tout en respectant les compétences provinciales.

6. Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Finaliser rapidement les négociations pour assurer la continuité des services essentiels et économiques, idéalement au cours du premier trimestre de 2025.

« Ces priorités représentent des solutions concrètes et adaptées à notre réalité régionale. Elles sont essentielles pour stimuler la croissance économique de la Manicouagan et renforcer sa contribution au développement du Québec », a déclaré Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la CCIM.

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan invite le gouvernement du Québec à intégrer ces recommandations dans son budget 2025 et demeure disponible pour travailler en collaboration sur ces enjeux essentiels.