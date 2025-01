Senior AA | Le dg des Pionniers souhaite une sanction exemplaire à l’endroit de Nylan Bouchard

Le coup de poing assené par Nylan Bouchard vendredi lors du match entre les Basques et les Gaulois a trouvé écho chez les deux autres équipes de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. Samuel Gagnon, directeur général et entraîneur adjoint des Pionniers CFL de Baie-Comeau, tient à ce qu’un message soit lancé à la ligue et que la sanction qui sera imposée serve d’exemple.

M. Gagnon espère que la ligue mettra ses culottes en lien avec le coup porté par Nylan Bouchard à l’endroit de Jeff Marcoux. Il est clair pour lui que ce genre de geste n’a pas sa place et que ça prend une sanction exemplaire.

« Si ça arrivait dans mon équipe, il [le joueur fautif] serait suspendu de ma part », mentionne-t-il au Journal.

Ancien agitateur du temps qu’il jouait au niveau senior, Samuel Gagnon assure qu’entre hommes forts « ça ne se fait pas », en parlant du coup de poing sans avertissement.

« On met du temps, de l’amour, on ne veut pas de gestes comme ça », dit-il. « Il faut contrôler ses émotions. Les arénas sont pleins, tout le monde tripe, mais ça doit rester un sport, un jeu », souligne-t-il, avec une inquiétude de perdre des joueurs si de tels gestes sont répétés.

Samuel Gagnon souhaite qu’éventuellement la ligue se dote d’un commissaire, une personne externe aux quatre équipes, et neutre.

Le responsable des arbitres de la Ligue doit rencontrer ses acolytes officiels mardi (21 janvier) pour déterminer les suspensions en lien avec les événements de vendredi, lors du match Sept-Îles/Port-Cartier.