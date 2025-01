Attention aux faux billets de spectacle

Ysabelle Côté, Sandra Paquet et d’autres Baie-Comois l’ont appris à leurs dépens. De faux billets de spectacle circulent sur Internet et les fraudeurs se plaisent à trouver leurs prochaines victimes.

Elles ne sont pas les seules qui ont tenté de se procurer des billets pour le spectacle de Marthe Laverdière au Centre des arts de Baie-Comeau. L’humoriste, dont la popularité ne se dément pas, est utilisée par des personnes avec de mauvaises intentions pour gagner de l’argent frauduleusement.

L’artiste sera en spectacle le 22 mars à Baie-Comeau, après avoir fait plusieurs autres dates sur la Côte-Nord. Sur son Web, on affiche déjà complet pour cette soirée. C’est pourquoi les billets sont si recherchés par ceux qui n’ont pas eu le temps d’en faire l’achat.

« Je suis tombée sur l’annonce des 4 billets par hasard, je n’en cherchais pas vraiment, mais quand je les ai vus, je me suis dit que ce serait le fun d’aller voir Marthe », raconte Ysabelle Côté, qui a été la première à faire une plainte à la Sûreté du Québec.

La Baie-Comoise est rapidement entrée en contact avec le faux profil au nom de Christine Imbeault. « Elle m’a répondu oui que les billets étaient toujours disponibles. J’en voulais seulement deux et elle m’a dit que c’était possible », se remémore Mme Côté qui a tout de même pris le temps de visiter la page Facebook de la vendeuse.

Cette dernière avait partagé des publications récemment et elle ressemblait « à une mère de famille », selon les observations de celle qui a perdu 86 $ dans cette histoire.

« Elle m’a dit qu’elle m’envoyait les billets par courriel pendant que je lui faisais un virement Interac. J’ai fait le virement, mais je n’ai jamais reçu les billets. Elle m’a dit que ça téléchargeait, mais ensuite, plus aucune nouvelle », partage Ysabelle Côté, qui regrette de ne pas avoir attendu le courriel des billets avant de débourser les coûts.

Avec du recul, elle aurait été encore plus attentive aux signaux d’alarme et elle aurait demandé à aller chercher les billets en personne.

Même modus operandi

Cette mésaventure s’est déroulée de la même manière pour Sandra Paquet et Marie-Pier, qui ont perdu respectivement 160 $ et 86 $ via cette fraude.

Marie-Pier, qui désire demeurer anonyme, a elle aussi vérifié le profil de la vendeuse avant de procéder à l’achat. « Je faisais plusieurs choses en même temps, je me préparais pour aller travailler et j’ai acheté les billets. Je suis allée voir son profil, mais elle avait partagé des avis de décès de personnes de Baie-Comeau, je me suis dit qu’elle venait d’ici », fait-elle savoir.

Après avoir transféré la somme demandée, silence radio de la part du faux compte qui vendait les billets. La Baie-Comoise a porté plainte à la Sûreté du Québec et elle ne sait pas si elle pourra retrouver l’argent volé.

« À l’avenir, je n’achèterai plus de billets de spectacle de cette façon. Je proposerai toujours d’aller les chercher en personne », conclut Marie-Pier qui était heureuse de mettre la main sur des sièges pour Marthe Laverdière, le spectacle affichant complet depuis son annonce.

De son côté, Sandra Paquet croyait qu’il s’agissait d’une fille de Baie-Comeau qu’elle connaissait. Elle n’a donc pas fait preuve de prudence comme elle aurait dû. « J’étais certaine qu’elle était fiable puisqu’on avait des amis en commun. Mais ce n’était pas celle que je pensais », dit-elle.

Elle aussi a procédé avec empressement à l’envoi du virement durant sa pause au travail. Quand elle s’est rendu compte qu’elle ne recevrait jamais les billets, elle a signalé le faux compte sur Facebook comme une arnaque et elle a déposé une plainte à la Sûreté du Québec.

Mme Paquet ne compte pas refaire la même erreur et invite ses concitoyens à redoubler de prudence s’ils achètent des billets de spectacle sur les réseaux sociaux. « Allez les chercher en personne », conseille-t-elle.

5 plaintes confirmées à la SQ

La Sûreté du Québec confirme avoir reçu 5 plaintes en lien avec cette histoire de revente de faux billets de spectacle. “ Tout s’est déroulé en un avant-midi ”, corrobore l’agent aux communications responsable de la Côte-Nord, Hugues Beaulieu.

Même si ce type de fraude existe depuis plusieurs années partout au Québec, le sergent Beaulieu admet en avoir jamais entendu parler dans la région. Ce phénomène est donc relativement nouveau sur le territoire nord-côtier.

Il existe des moyens pour ne pas se faire prendre par ce genre d’arnaqueur. Tout d’abord, l’agent de la SQ conseille de ne pas acheter de billets de spectacle sur Internet. “ C’est préférable de se rencontrer dans un endroit public pour faire la remise des billets et de l’argent ”, convient-il.

Les policiers prennent au sérieux les plaintes déposées dans ce type de dossier, mais il est peu probable que les victimes remettent la main sur leur argent. D’ailleurs, le nombre de victimes pourrait être plus élevé puisque certaines décident de ne pas porter plainte.