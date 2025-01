Faux billets de spectacle | Un stratagème qui désole le Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau observe ce nouveau phénomène de fraude depuis environ un an. Cette revente de faux billets étant hors de son contrôle, il ne peut que se tourner vers la sensibilisation et l’éducation.

« Ç’a commencé à partir de Salebarbes l’année passée, a remarqué l’agente aux communications au Centre des arts, Anne-Marie Villeneuve. J’en vois passer plus depuis ce moment-là. »

Pour la directrice générale et artistique, Sylvie Pouliot, les solutions sont peu nombreuses, mais l’éducation occupe une part importante de ce qui peut être mis en place.

« Ça va être dans l’avenir d’éduquer les gens et de leur dire de faire attention, de faire des plaintes aussi à nous et à l’Office de protection des consommateurs. C’est important d’aviser tout de suite la billetterie », témoigne-t-elle.

Quand il est mis au courant, le Centre des arts peut partager des appels à la prudence sur ses réseaux sociaux, par exemple, et commenter directement sous des publications Facebook frauduleuses comme l’a déjà fait Anne-Marie Villeneuve.

« J’avais vu que quelqu’un vendait des billets pour Simon Leblanc. Plusieurs personnes avaient commenté qu’elles les voulaient parce qu’il est très populaire Simon Leblanc. Mais, il n’était même pas programmé au Centre des arts. J’ai donc écrit sous la publication pour aviser les gens », raconte l’agente aux communications.

Avant de se procurer des billets, il vaut mieux vérifier s’il figure bel et bien dans la programmation de la salle de spectacles et si la date est bien la bonne. L’information est facilement vérifiable sur le site web de l’organisation culturelle. Voici un des conseils de l’équipe baie-comoise.

La coordonnatrice de la billetterie, Régine Dubé, qui œuvre au sein du Centre des arts depuis 32 ans, n’avait jamais fait affaire avec ce genre de fraude auparavant. Elle apporte également une bonne suggestion à ceux qui veulent acheter sur les réseaux sociaux.

« Vous pouvez contacter directement la billetterie et demander si nous avons bien des billets au nom de la personne qui les vend. On possède cette information et si la réponse est non, ça donne un bon indice que les billets sont faux », précise-t-elle.

Une dame avait déjà appelé pour s’informer à ce sujet après avoir acheté des billets pour Christine Morency sur Facebook. « Malheureusement, il était trop tard, mais on aurait pu lui éviter une fraude », se rappelle Mme Dubé.

Parmi les autres recommandations du Centre des arts, on indique notamment de poser beaucoup de questions, de s’assurer que c’est une personne de Baie-Comeau, de demander la facture des billets, d’aller chercher les billets en personne ou encore de se rejoindre au Centre des arts pour faire l’échange.

Une chose est sûre, le diffuseur baie-comois prend la situation au sérieux et ne ménagera pas ses efforts pour trouver des moyens de contrer ce fléau. « On va prendre des actions et ce serait bien que la police travaille en concertation avec nous », conclut la directrice.