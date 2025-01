« On veut garder le Mont Ti-Basse », dit Michel Desbiens

Après des ennuis causés par un bris électrique, des citoyens de Baie-Comeau ont demandé à être rassurés par la Ville. Celle-ci répond que les sommes nécessaires seront investies pour assurer la pérennité du centre de ski, seulement après avoir constaté un rapport d’évaluation.

Le maire Michel Desbiens précise « en discuter chaque fois qu’on fait le budget ».

« On a une liste de travaux des trois prochaines années, dans le PTI (Programme triennal d’immobilisations). On a des choix à faire, comme pour toutes nos infrastructures, on a en plusieurs qui ont besoin d’amour », poursuit-il lors de la séance du conseil du 20 janvier.

La Ville attend toutefois un rapport complet de l’état de la situation et des travaux à effectuer.

« On attend un rapport exhaustif à savoir si le remonte-pente doit, par exemple, être revampé ou complètement changé. Ce sont des choses qu’on veut savoir pour prendre une décision éclairée », indique M. Desbiens.

En plus des problèmes avec le télésiège, une citoyenne soulève que plusieurs autres petites réparations sont nécessaires au centre de ski, comme une toilette adaptée qui n’aurait pas été remplacée depuis le mois de septembre.

Le maire rassure

Pas question de laisser tomber le Mont Ti-Basse, rappelle le maire. « Soyez rassurés, lance-t-il. On veut garder le centre de ski, je le répète. On veut garder nos citoyens à Baie-Comeau. On veut que les jeunes restent et on veut que ceux qui ont pris leur retraite restent. On a besoin du centre de ski. »

Bien des infrastructures de la ville sont vieillissantes, constate le maire de Baie-Comeau. « Nos bâtiments, nos rues, nos arénas et le Mont Ti-Basse ne fait pas exception à la règle. On fait avec nos revenus. »

« Le service de l’ingénierie est responsable de l’ensemble des problématiques qu’on cherche à régler. […] Les travaux pourraient coûter 400 000 $ ou 2 millions de dollars. On doit se forcer d’avoir des propositions sur la table », souligne le directeur général de la Ville, François Corriveau.