Place à la finale locale de l’Expo-Sciences 2025

La passion pour la science sera à l’honneur à l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) ce 30 janvier. Vingt-deux élèves de première secondaire, regroupés autour de 15 projets, partageront leurs découvertes lors de la finale locale de l’Expo-sciences.

Sous la supervision de l’enseignant Frédéric Bénichou, les jeunes scientifiques présenteront des projets réalisés dans le cadre de leurs cours de sciences ou, pour certains, sur une base volontaire.

Un élève du parcours régulier a même profité de ses temps libres pour expérimenter la conception d’un béton écologique et plus solide. Quant aux projets de vulgarisation, ils aborderont des sujets variés allant des muscles à la conquête spatiale en passant notamment par les volcans et les séismes.

Au-delà de la présentation publique, l’événement est une opportunité unique pour les élèves de mettre à profit leurs compétences en vulgarisation scientifique et en communication. En après-midi, les projets seront également présentés à des élèves de l’ESSB et à environ 200 élèves du troisième cycle du primaire des écoles Bois-du-Nord, Leventoux et Trudel.

Le soir, une dizaine de jurés issus des milieux industriel, environnemental, de l’ingénierie et de l’enseignement auront la lourde tâche d’évaluer les projets. Les gagnants, dont les noms seront dévoilés vers 20 h, représenteront fièrement leur école à la finale régionale de l’Expo-sciences, prévue du 20 au 22 mars à Port-Cartier.

Les organisateurs invitent la communauté à venir découvrir ces projets inspirants à la bibliothèque de l’école secondaire Serge-Bouchard. L’accès à l’Expo-sciences est gratuit, offrant une occasion parfaite de soutenir la relève scientifique locale.