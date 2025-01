Des Nord-Côtiers ont économisé 164 000 $ d’épicerie

Une application a permis de réduire le gaspillage alimentaire de 27 000 kilogrammes sur la Côte-Nord, dans la dernière année, l’équivalent de 164 000 $ d’économie sur le panier d’épicerie.

Les bannières Maxi et Provigo collaborent avec l’application Flashfood. Sur cette dernière, les utilisateurs peuvent trouver des produits disponibles en réduction jusqu’à 50 %.

L’idée est d’éviter les coûts économiques et environnementaux engendrés par la production, le transport et l’enfouissement de produits non consommés en épicerie.

Viandes, produits laitiers, de la mer, fruits et légumes, aliments préparés… les consommateurs peuvent retrouver de tout, selon les journées.

Lorsque les produits se retrouvent près de leur date de péremption, ou que le magasin a des stocks excédentaires, ils sont rendus disponibles sur l’application.

La transaction se fait via la plateforme et le consommateur n’a qu’à passer ramasser sa commande dans la zone Flashfood de l’épicerie participante. Des frigos identifiés sont notamment consacrés au principe.

Lancée en 2019, l’application est maintenant utilisée par plus de 850 franchisés de Loblaw à travers le Québec. C’est plus de 9 M$ en économie que des consommateurs ont réalisés à partir du concept en 2024, à travers la province.