ITUM : des caméras de surveillance dans les écoles pour contrer l’intimidation

ITUM modernise son système de surveillance dans ses écoles et ses autobus, afin de maximiser la sécurité des élèves et réduire les actes de vandalisme ou d’intimidation.

« On avait déjà des caméras, mais il y avait des zones qui n’étaient pas encore couvertes », indique Vicky Lelièvre, la directrice du secteur éducation ITUM. « On est allés avec des caméras de haute performance qui font des images 360. On en met un peu moins, mais puisque ce sont des caméras de haute technologie, on est capables d’avoir des images de meilleure qualité. »

L’installation des nouvelles caméras a eu lieu à l’automne. La directrice affirme que ce système sera un outil essentiel pour garantir une sécurité accrue pour les élèves et prévenir des incidents liés à l’intimidation.

Vicky Lelièvre, directrice du Secteur Éducation d’ITUM. Photo Lucas Sanniti

« Il y a en des incidents, comme dans toutes les écoles, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ou même dans les autobus », remarque-t-elle. « C’est sûr que ça va nous amener une lecture supplémentaire sur certains événements qui peuvent survenir. »

Le système de caméra permettra aussi à la direction de centraliser les zones d’intervention pour les agents de sécurité des écoles en cas d’incidents.

Il contribuera aussi à couvrir les nouvelles infrastructures de l’école secondaire Manikanetish, dont les travaux d’agrandissement devraient s’achever à l’automne 2025.