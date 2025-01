La marina de Portneuf-sur-Mer prendra des airs de saloon

L’équipe de la distillerie Québec North Shore de Chute-aux-Outardes s’amène en Haute-Côte-Nord pour la saison estivale 2025 avec son nouveau projet pour la marina de Portneuf-sur-Mer, le Saloon.

Il faut dire que le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, a passé une partie de son mandat à regarder aller et venir les restaurateurs dans la marina de Portneuf-sur-Mer, qui se sont succédé à deux reprises depuis la fermeture de La Capitainerie opérée par la cheffe Anne-Marie Imbeault en 2021.

Ce dernier parle d’un « coup de dés » à savoir si cette fois sera la bonne, mais espère une bonne saison.

« On se croise les doigts. C’est sûr qu’on veut que ce soit exploité et que ça marche », laisse-t-il entendre.

Bientôt des signatures

Le bail n’est pas encore signé entre les deux parties, mais Jean-Maurice Tremblay révèle que les choses vont bon train.

« Il reste des visites à faire de la part des gens qui veulent exploiter l’endroit afin de se préparer à ouvrir au mois de mai ou juin », dit-il.

Comme son nom Saloon l’indique, l’établissement se voudra un restaurant de style pas trop compliqué avec un menu accessible et peut-être même un peu de musique country.

« Le décor actuel va être tel quel à ma connaissance, mais d’ici le prochain mois, on devrait avoir plus d’informations là-dessus. On est en phase de signature avec eux », fait savoir Jean-Maurice Tremblay.

« Ils veulent conserver l’aspect pub, mais avec des mets plus courants et accessibles », ajoute l’élu.

Un endroit parfait

Lors de la saison estivale, la marina de Portneuf-sur-Mer est une sorte d’incontournable pour sa vue, son air salin et son charme au naturel que procure l’embouchure de la rivière.

Ajoutons à cela un bon restaurant, et tous les ingrédients y sont pour que les résidents du camping et les voyageurs aient le meilleur été de leur vie.

Cependant, les dernières années ont été plus compliquées et les saisons pas toujours faciles.

« La première année de O’Rivs, ça a été très bien été. Par contre, la deuxième année, ça a moins marché pour toutes sortes de raisons », mentionne Jean-Maurice Tremblay.

« L’achalandage est toujours bon avec le camping et les touristes, tellement qu’ils ont eu de la misère à fournir », termine le maire.

Notons que l’entreprise a fourni que très peu de détails sur son projet pour l’instant. Via les réseaux sociaux, elle a toutefois annoncé son arrivée à la marina de Portneuf-sur-Mer.