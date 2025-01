Suspensions au Senior AA | Les équipes se limitent dans les commentaires

Au lendemain des sanctions imposées par le comité de la Ligue de hockey Senior AA – Circuit CFM en lien avec les événements de vendredi entre les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Gaulois de Port-Cartier, les organisations préfèrent ne pas commenter.

« Un comité a été mis en place pour ce genre de situation. Cela est derrière nous. Passons maintenant aux choses sérieuses pour le match de vendredi soir. Nous nous concentrons sur le match », a dit Sébastien Deschênes des Gaulois.

Le défenseur Jeff Marcoux, qui a été la cible du coup de poing de Nylan Bouchard, s’en tient aux commentaires de son coéquipier et directeur général.

Du côté de Samuel Gagnon, directeur général et entraîneur adjoint des Pionniers CFL de Baie-Comeau, il s’est limité à dire que les sanctions sont exemplaires et que « nous avons une série à gagner et je veux mettre mon énergie en ce sens ».

L’organisation des Basques n’a pas voulu commenter les suspensions.

Le comité de discipline ne souhaite pas non plus s’exprimer sur les sanctions.

Verdict

Dans le verdict des suspensions dévoilées mardi en soirée, Nylan Bouchard, qui a asséné un coup de poing à l’endroit de Jeff Marcoux, écope de sept matchs de suspension, soit trois pour avoir quitté le banc des joueurs pour se battre, deux pour coup à la tête, un pour deuxième bagarre sur le même arrêt de jeu et un pour deuxième offense dans la saison.

L’entraîneur-chef des Basques, Erick Miousse, paye pour qu’un joueur ait quitté le banc. Il ne pourra être derrière le banc pour le prochain affrontement.

Chez les Gaulois, deux joueurs sont aussi suspendus. Vincent Desrosiers pour deux parties (coup à la tête) et Jordan Deroy pour une (deuxième bagarre lors d’un même arrêt de jeu).

La suite

Les deux séries demi-finales de la Ligue Senior AA se poursuivent et se termineront cette fin de semaine. Sept-Îles se rend à Port-Cartier pour le match numéro deux vendredi (match #3, si nécessaire, à Sept-Îles, le 25 janvier).

La formation septilienne sera privée de son défenseur Kelly Cox. Il sera à l’extérieur, pour un tournoi de hockey mineur d’un de ses enfants, à Waterloo. Il aura l’occasion de jouer un match avec le Club Senior AAA de Bellechasse qui visite Valleyfield samedi. « Le gaillard de la Côte-Nord s’amène en renfort pour défendre ses nouveaux coéquipiers », a écrit l’équipe sur sa page Facebook.

Dans l’autre série du Circuit CFM, Baie-Comeau accueille Havre-Saint-Pierre samedi (match #3, si nécessaire, à Baie-Comeau, le 26 janvier).

Les Pionniers et les Gaulois ont remporté le premier match de leur série respective.