De retour 25 ans en arrière!

À l’époque où les partisans du Drakkar avaient comme favoris Oleg Timchenko, Sylvain Deschâtelets, Marco Charpentier et Yanick Lehoux, bien peu auraient été surpris qu’une joute face aux Foreurs se conclut par un pointage de 10-5 en faveur des nord-côtiers. En 2025, même pour du hockey junior, c’est un résultat plutôt inusité. Batailles en moins, le match de vendredi soir au Centre Agnico Eagle a vraiment donné l’impression d’être retourné au tournant du millénaire.

Sommaire de la rencontre

Baie-Comeau prend une priorité de trois buts au premier engagement. Evan Courtois inscrit son premier avec le Drakkar, s’emparant d’un long retour de lancer accordé. Samuel Brunet marque son deuxième de la saison de belle façon, battant le gardien de vitesse en contournant la cage lors d’une descente en surnombre. Finalement, Raoul Boilard bien posté devant le filet complète un échange rapide peu après une mise en jeu en territoire offensif. Le vert et or réplique toutefois dans les dernières secondes du premier vingt, gracieuseté de Philippe Veilleux, qui atteint du coup le plateau des 20 buts.

À exactement six minutes de la deuxième période, Justin Poirier enfile l’aiguille et envoie aux douches le gardien partant Cédric Massé. Le geste fouette visiblement les Foreurs, puisqu’ils reprennent immédiatement du poil de la bête. Ils marquent seulement sept secondes après la reprise du jeu, puis une nouvelle fois moins de deux minutes plus tard; des buts de Jordan Labelle et Noah Reinhart. Baie-Comeau retrouve cependant une priorité de trois buts avant la fin de l’engagement. Le quatrième trio frappe une nouvelle fois, alors que Brunet marque son deuxième de la partie, puis Matyas Melovsky inscrit son 15e de la saison avec un long tir sur réception lors d’une contre-attaque.

Amorçant le dernier tiers temps avec un joueur en plus, les nord-côtiers n’ont besoin que de quatorze secondes pour en profiter. Louis-Charles Plourde se joint à la fête, marquant sur réception de l’enclave, repéré par Raoul Boilard. La troupe de Maxime Desruisseaux n’a néanmoins pas dit son dernier mot, puisqu’elle réussit à nouveau à déjouer Lucas Beckman deux fois en quelques instants, des filets du défenseur William Bishop, puis à nouveau de Reinhart. En avantage numérique, les baie-comois ripostent toutefois lorsque Justin Gendron fait dévier une longue passe de Melovsky, puis ils atteignent le plateau des neuf buts marqués dans un match pour la première fois cette saison, au moment où Alexis Bernier se joint à la fête. Poirier complète ce très long sommaire dans les dernières secondes de la rencontre, inscrivant le dixième de son équipe.

En bref

Matyas Melovsky, Justin Poirier et Louis-Charles Plourde ont tous réussi quatre points dans la rencontre. Chez les Foreurs, le premier trio composé de Philippe Veilleux, Nathan Brisson et Noah Reinhart a également connu du succès offensivement tout au long de la soirée; les trois joueurs ayant également noirci la feuille de pointage à trois reprises chacun. Fait inusité, les hommes de Jean-François Grégoire ont marqué au moins 8 buts sur la patinoire valdorienne pour une troisième rencontre consécutive. Ceux-ci seront d’ailleurs de retour dans ce même amphithéâtre dimanche, après avoir rendu visite aux Huskies à Rouyn-Noranda samedi.