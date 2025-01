L’humour sera à l’honneur à l’Ouvre-Boîte culturel 

Théâtre, danse, musique, improvisation et humour : l’Ouvre-Boîte culture de Baie-Comeau a conçu une programmation hiver-printemps qui saura plaire à tous les goûts, de février à juin.

Les rires au rendez-vous

Le rire sera au cœur de cette saison avec des spectacles d’humour qui mettent à l’honneur des talents nord-côtiers et d’ailleurs. Parmi les artistes attendus, on retrouvera JF Otis, Dave Morgan, Mat Lévesque et François Boulianne.

Un moment fort de la programmation sera également le Show Queer, qui promet d’apporter une touche d’inclusivité et de diversité à la scène humoristique locale.

Des soirées électriques et éclectiques

Les amateurs de musique seront comblés avec une série de concerts divers en styles. Parmi les artistes et groupes à l’affiche : Étienne Dufresne, End Complete avec High Vibes, We Are Wolves accompagnés d’Advent, Les Présidents avec Les Jeunesses, et le très attendu Avec pas d’casque.

Et bien plus encore

Au-delà des spectacles, l’Ouvre-Boîte culturel proposera des activités pour tous les âges et intérêts. Des matchs d’improvisation viendront ponctuer la saison pour les amateurs d’humour spontané.

Les brunchs et soirées swing inviteront les participants à enfiler leurs chaussures de danse, et des ateliers d’écriture seront proposés pour les esprits créatifs en quête d’inspiration.