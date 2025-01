Une semaine spéciale pour mettre de l’avant les régions

Du 3 au 7 février se tiendra une semaine spéciale qui mettra de l’avant les régions du Québec, dont la Côte-Nord, ainsi que les perspectives de carrière et de vie qu’on y retrouve pour les jeunes de 18 à 35 ans. Ce sera la 14e édition de la Semaine des régions organisée par Place aux jeunes en région.

L’édition 2025 axe sur la richesse de la vie en région et d’y savourer chaque instant. Il s’agira de prendre le temps de découvrir et d’apprécier tout ce que ces territoires ont à offrir : un cadre de vie paisible, des communautés accueillantes, des perspectives professionnelles stimulantes et des projets prometteurs.

« Nos régions du Québec sont de véritables trésors à savourer et à découvrir pleinement. De leurs paysages magnifiques à leurs possibilités professionnelles, chaque région offre une expérience unique », affirme Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région.

Vivre en région, c’est apprécier un rythme de vie apaisé, tisser des liens humains authentiques et se laisser surprendre par des projets professionnels novateurs et dynamiques. Nos régions ne sont pas seulement un lieu de travail, elles sont un mode de vie que l’on savoure à chaque instant. Expérimenter la vie en région, c’est y prendre goût et l’adopter », poursuit-il.

Durant cette semaine thématique, c’est une centaine d’agents Place aux jeunes des quatre coins du Québec qui mettront en valeur leur territoire et leur région afin d’inspirer des projets d’établissement chez les jeunes de 18 à 35 ans avec qualifications professionnelles.

Une programmation est prévue pour permettre de découvrir ce qu’offrent les régions du Québec. Au menu : organisation d’événements de promotion dans les grands centres urbains, participation à des salons et à des activités de recrutement en ligne et en présentiel, mise en ligne d’articles et de vidéos soulignant le potentiel de vie et les emplois de qualité en région, etc.

Sur la Côte-Nord, plusieurs activités sont au programme comme une soirée quiz pour découvrir la Manicouagan, une activité hivernale avec d’autres jeunes établis sur le territoire de la Haute-Côte-Nord ou encore un 5 à 7 en toute simplicité dans la Minganie.

Du lundi au vendredi à 10 h 30, une vidéo sur la page Facebook régionale permettra de voyager à travers les richesses de la région. Par exemple, lundi, chaque PAJ de la région publiera une recette pour savourer son coin de pays.

En Haute-Côte-Nord, l’activité gratuite Savoure l’hiver aura lieu le 7 février à 19 h sur le site extérieur du centre sportif Charles-Édouard-Boucher des Escoumins. Il sera possible de faire du fatbike, de la raquette ou de patiner. Chocolat chaud et feu de joie seront aussi de la partie.

Notons que la Semaine des régions est rendue possible grâce à plusieurs partenaires, dont la Fédération québécoise des municipalités, le Secrétariat à la jeunesse du Québec ainsi que le Mouvement Desjardins, présentateur officiel depuis de nombreuses années.