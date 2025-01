La saison hiver-printemps débute au Centre des arts de Baie-Comeau

La saison hiver-printemps 2025 débute sur les chapeaux de roue au Centre des arts de Baie-Comeau et les premiers spectacles donnent le ton pour une saison qui s’annonce variée, colorée et riche en émotions.

Tamara Weber et Soucy

Le 31 janvier, l’Espace Alcoa accueillera le public qui pourra découvrir deux jeunes artistes émergents et très prometteurs, en formule plateau double.

Tout d’abord, les spectateurs pourront plonger dans l’univers de Tamara Weber. L’artiste incarne une rare combinaison de douceur et de puissance, qui se reflète non seulement dans sa voix reconnaissable entre toutes, mais aussi dans sa présence sur scène.

Ensuite, au tour de Soucy de présenter un univers flamboyant et excentrique. Sur scène, l’auteur-compositeur flirte avec le théâtre en offrant à son public des performances exubérantes qui ne vont pas sans rappeler l’ambiance d’un cabaret.

Merci d’être venus

Le 8 février, l’Espace Alcoa accueillera le spectacle Merci d’être venus présenté en formule gradins. Ce spectacle se veut un monologue autobiographique bouleversant où Gabriel Morin partage avec émotion les répercussions du suicide de son frère.

À travers son récit, il explore l’impact de cette tragédie sur son parcours personnel, sa famille et sa perception de la vie. Écrit avec une touche de franchise, d’humour et une profondeur de réflexion, ce monologue se veut bien plus qu’un simple témoignage : il aspire à briser les tabous et à ouvrir un dialogue essentiel sur le suicide et la santé mentale.

Il est également important de mentionner qu’un intervenant du Centre de prévention suicide Côte-Nord sera sur place, au besoin, pour le public.

Transfiguration

Le 10 février, le public est convié à la représentation du spectacle Transfiguration, un concert-expérience qui met en scène la harpiste Valérie Milot et le violoncelliste Stéphane Tétreault dans un environnement numérique cinématographique. Une expérience totale, tant visuelle qu’auditive, est proposée aux spectateurs.