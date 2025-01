Le Drakkar encore impliqué dans un festival offensif

Après avoir vaincu les Foreurs 10-5 à Val d’Or hier, le Drakkar a baissé pavillon devant les Huskies au compte de 6-5 en prolongation samedi après-midi. Si la troupe de Jean-François Grégoire avait pu survivre aux remontées de ses adversaires récemment, les Huskies sont parvenus à mettre à le clou final.

Sommaire de la rencontre

Affrontant ses anciens coéquipiers du Drakkar pour une première fois, Thomas Chafe force Mattias Gilbert à commettre une infraction. L’excellent jeu de puissance des Huskies n’a besoin que de quelques secondes pour briser la glace; le jeune suisse Lars Steiner complète une belle séquence en entrée de territoire.

De retour dans l’alignement nord-côtier après plus de trois semaines d’absence, le nouveau venu Alexis Michaud permet à Shawn Pearson de créer l’égalité, lui remettant la rondelle après être passé à travers trois joueurs des Huskies.



Quelques minutes plus tard, Justin Poirier ajoute un 33e but à son compteur, parvenant à profiter d’un gardien étendu sur la patinoire, malgré la présence de plusieurs rivaux aux alentours. Complice sur ce dernier but, Samuel Boisvert enfile le troisième du Drakkar en première période.

Très dynamique offensivement en première, Michaud passe bien près d’inscrire son premier but avec le Drakkar avant la fin de l’engagement, mais il ne peut déjouer Samuel Meloche sur une échappée en désavantage numérique.

Les Huskies créent l’égalité en deuxième période, comblant ces deux buts d’écart. Rémi Gélinas inscrit d’abord son 16e de la saison, puis Benjamin Brunelle tire profit d’un lancer de punition, accroché après s’être échappé à court d’un homme. Sur une belle feinte de droite à gauche, Brunelle a habilement couché le gardien Lucas Beckman.

Baie-Comeau reprend cependant les devants peu après par l’entremise de Samuel Brunet, qui poursuit ainsi son bon voyage en Abitibi.

Poirier double l’avance des nord-côtiers, avant de voir Rouyn-Noranda à nouveau combler cet écart pour une deuxième fois dans le match. Le letton Harijs Cjunskis, puis le vétéran Antonin Verreault sont les marqueurs, ce dernier en avantage numérique. Malgré un jeu de puissance en toute fin de match, Baie-Comeau ne peut sauter sur cette occasion de fermer les livres en temps réglementaire et se sauver avec la victoire.

C’est finalement Verreault qui procure la victoire à son équipe en prolongation, alors que Beckman est incapable de maîtriser la rondelle; celle-ci glissant lentement derrière la ligne rouge.

En bref

Dans un horaire un peu particulier, le Drakkar sera de retour à Val d’Or dimanche après-midi pour affronter à nouveau les Foreurs. Cette rencontre mettra un terme au seul voyage du Drakkar de la saison dans le Nord-Ouest du Québec.