Senior AA : l’indiscipline coule les Pionniers

L’indiscipline des Pionniers CFL a coûté cher, samedi soir, et a permis aux Marchands de Havre-St-Pierre de forcer la tenue d’un troisième et décisif duel de la série demi-finale senior AA grâce à un gain de 6-5 en prolongation.

Tirant de l’arrière 5-3 en début de deuxième période, les visiteurs du Havre n’ont jamais lâché prise pour revenir de l’arrière et se sauver avec une victoire in extremis en supplémentaire.

Après avoir inscrit leurs deux premiers buts du match en avantage numérique, les patineurs cayens ont remis cela en quatrième période et ont profité d’un autre jeu de puissance pour voler la partie grâce au but de Mathieu Argoin inscrit à la sixième minute.

Avec une égalité de 3-3 après 20 minutes d’écoulées, les locaux ont sonné la charge au deuxième tiers grâce au deuxième et troisième but de la rencontre de l’attaquant Félix Lefrançois, l’étoile offensive de la rencontre.

Les Marchands ont réduit l’écart avant la fin de la deuxième avant de relancer le débat au milieu du troisième engagement. Les Pionniers sont ensuite devenus plus nerveux et ont raté des chances or avant la fin du temps réglementaire.

Aucune punition

Le défenseur Guillaume Bérubé a été chassé au début de la prolongation et l’ennemi a su capitaliser. « Ils (les Marchands) ont marqué trois buts en avantage numérique. D’un autre côté, c’est la première fois qu’un club du senior AA n’est pas puni durant une partie complète », s’est questionné sérieusement l’entraîneur des Bleus Bruno Bernier.

Le pilote a reconnu qu’un excès de confiance a peut-être déjoué sa troupe. « Les joueurs avaient signé une grosse victoire (8-3) là-bas. Ils pensaient que ce serait facile, et cela ne le sera pas plus dimanche après-midi », a assuré le dirigeant.

Son homologue Luc Picard a fort apprécié l’effort de ses hommes. « Cela n’a pas été facile. Avec les blessés, nous avons modifié notre alignement, mais les gars n’ont pas abandonné. C’est une grosse victoire ».

L’entraîneur-chef sait fort bien que tout peut se produire dans un deuxième match en moins de 24 heures. « Il y a de la fatigue des deux côtés. C’est une partie cruciale et il faudra être prêts dès le départ.

En vitesse

Outre le tour du chapeau de Félix Lefrançois, Marc-Antoine Vaillancourt et Olivier Donais, grâce à la générosité de Yoan Thériault des Marchands (il a dirigé la rondelle dans son propre filet) ont inscrit les buts des Pionniers face au gardien Christophe Jomphe…Tomy Arsenault, Edouard Jomphe, Gabriel Fournier, Yoan Thériault et Kevin Landry ont trompé la vigilance du cerbère baie-comois Hugo Méthot…Les deux équipes se retrouvent dimanche (14 h) sur la glace du Centre sportif Alcoa.