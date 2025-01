Justin Poirier est le joueur de la semaine Vidéotron

L’ailier du Drakkar de Baie-Comeau, Justin Poirier, brille une fois de plus en décrochant le titre de Joueur de la semaine Vidéotron. Âgé de seulement 18 ans, Poirier a réalisé une performance exceptionnelle lors des trois derniers matchs, cumulant six buts et trois passes, alors que le Drakkar a terminé la semaine avec une fiche de 2-0-1-0.

Vendredi soir, lors d’une victoire éclatante de 10-5 contre les Foreurs de Val-d’Or, Poirier a impressionné avec deux buts et deux passes, décrochant la deuxième étoile du match. Le lendemain à Rouyn-Noranda, il a continué sur sa lancée avec deux autres filets, malgré une défaite en prolongation de 6-5 face aux Huskies. Dimanche, de retour à Val-d’Or, Poirier a été décisif avec deux buts, dont son 36e de la saison, permettant au Drakkar de s’imposer 6-5 en prolongation.

Avec une séquence actuelle de neuf matchs consécutifs avec au moins un point, Poirier occupe le deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 66 points en 43 matchs. Déjà repêché en cinquième ronde par les Hurricanes de la Caroline en 2024, il n’est qu’à quatre points du cap des 200 en carrière dans la LHJMQ.