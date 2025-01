Centre de prévention du suicide Côte-Nord : un souper qui fait briller la cause

Frédérique Tremblay coorganise le souper gastronomique au profit du Centre de prévention du suicide Côte-Nord depuis la première édition. À l’aube des six bougies de cette soirée, la mission reste la même : tenter de sauver des vies.

Touchée personnellement lorsque son conjoint et père de son enfant s’est enlevé la vie il y a six ans, elle comprend plus que n’importe qui l’importance et l’utilité de cet événement.

Cette même cause tient également à cœur des centaines de Nord-Côtiers puisque la soirée se popularise tous les ans.

« La première année, nous avions 125 convives, la seconde 135 et cette année, pour la première fois, nous aurons 250 invités », se réjouit Mme Tremblay.

Le sourire aux lèvres, elle dévoile que les billets se sont envolés en six jours et qu’il y a actuellement une liste d’attente de personnes intéressées qui désirent assister au souper, mais qui n’ont pas eu l’occasion de mettre la main sur un billet.

La formule que l’on connaît restera la même avec l’ajout de deux services gastronomiques afin que la soirée n’ait jamais de temps improductifs. « Nous avons écouté les commentaires des gens et c’est un point qui est revenu à quelques occasions », résume l’organisatrice.

Jean-Sébastien Sicard sera de retour aux fourneaux, le jeu des clés, les prix de présence et une tatoueuse reviendra cette année pour rendre indélébile le point virgule en guise de totem d’espoir. Comme nouveauté, l’artiste peintre Camille Gravel créera une toile qui sera par la suite mise à l’encan lors de la soirée. La thématique 2025 est Glamour à ta façon. Le président d’honneur du souper du 7 février est l’homme d’affaires Simon D’Auteuil qui prendra la parole pour raconter son histoire personnelle.

« C’est moins tabou »

« Même si le sujet est difficile, cette soirée permet de s’amuser, de sociabiliser et de faire briller la cause », a confié l’équipe du Centre de prévention du suicide Côte-Nord ainsi que Frédérique Tremblay. « C’est moins tabou qu’il y a cinq, six ans, en plus d’être plus médiatisé, les gens s’assument beaucoup », soutient Mme Tremblay.

Elle rappelle que de parler et d’aller chercher de l’aide est un acte de courage et non de faiblesse. Elle souhaite que ce message se propage puisque d’après ce qu’elle observe en tant qu’administratrice du conseil d’administration du CPS Côte-Nord et comme coorganisatrice du souper-bénéfice, les jeunes Nord-Côtiers de 20 à 30 ans se sont ajoutés dans les statistiques de l’organisme depuis quelque temps.

« Le nombre de jeunes qui ont eu des idées noires ou qui ont fait des tentatives de suicide est incroyable », se désole-t-elle.