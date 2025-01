Le Motel de l’Énergie veut se moderniser

Le Motel de l’Énergie sur la route 389 veut réaliser un partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin de moderniser ses infrastructures et de les rendre conformes aux normes des parcs routiers du gouvernement.

Alex Henry, président du Motel de l’Énergie qui appartient à la Coopérative la Nord-Côtière des Bergeronnes, souhaite que l’association entre les deux parties soit la plus « gagnante-gagnante » possible.

D’une part, le président croit qu’un coup de pouce financier du ministère faciliterait l’accès aux installations que le Motel de l’Énergie ne peut pas se payer tout seul, comme des accès pour les personnes à mobilité réduite ou des bornes de recharge électrique.

Il estime également que le ministère n’aurait pas à dépenser pour la construction d’une nouvelle halte routière complète sur la route 389.

« Ce qu’on leur propose, c’est d’aller plus loin en faisant une halte routière complète étant donné qu’on a déjà presque toutes les infrastructures », dit-il.

Ce dernier cite l’exemple de L’Étape entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a « beaucoup de similitudes » avec le Motel de l’Énergie.

« Nous sommes tous les deux éloignés, et nous offrons les mêmes services de dépanneur et de restaurant. Mais eux, ils sont reconnus par le ministère comme une aire de service », laisse-t-il tomber.

Le président annonce qu’une rencontre aura lieu le 10 février entre les deux parties pour faire suite à cette demande de partenariat.

Un pit-stop essentiel

Quiconque a déjà emprunté la route 389 sait à quel point le Motel de l’Énergie occupe une place stratégique sur les quelque 550 kilomètres qui mènent les automobilistes vers Terre-Neuve et la Côte-Nord.

Situé à 211 kilomètres de Baie-Comeau, le Motel de l’Énergie dispose déjà de plusieurs services offerts dans les autres haltes routières du réseau gouvernemental. Des aires de repos, une zone Wi-Fi et des services sanitaires sont offerts par l’établissement, bien que ceux-ci ne soient pas « reconnus » par le ministère, aux dires du président.

Dans un document préparé par l’organisation du Motel de l’Énergie, plusieurs éléments sont cités comme pouvant être aménagés. On y retrouve des tables à langer, des bornes électriques et l’accès aux personnes à mobilité réduite, entre autres.

Bien qu’il n’y ait rien de concret, Alex Henry estime le coût total du projet à un million de dollars, selon ce qui serait aménagé, séparé entre les deux parties et leurs partenaires respectifs.

Stimuler l’économie locale

Pour Alex Henry, ce potentiel partenariat entre le MTMD et le Motel de l’Énergie stimulerait l’économie locale. « On croit que ça pourrait augmenter le tourisme, étant donné qu’il y a le barrage de Manic-5 et le réservoir Manicouagan à proximité, et qu’il y a plein de pourvoiries et de choses à faire autour », précise-t-il.

Manic-5 a reçu près de 10 000 visiteurs jusqu’à la fin août, et Alex Henry ne manque pas d’y voir les potentielles retombées positives d’un nouvel aménagement plus moderne au Motel de l’Énergie, situé à quelques kilomètres seulement du barrage.

« Ça vient mousser un peu le sentiment patriotique des Québécois avec les grands espaces, ainsi que l’histoire des barrages et de l’hydroélectricité dans la province », explique-t-il.

Pour ce dernier, c’est aussi une question de sécurité. « Lorsqu’il y a des tempêtes ou des accidents, ils vont fermer la route pour que les gens arrêtent chez nous », mentionne M. Henry qui croit que le Motel de l’Énergie a tout avantage à « être au niveau avec ce qu’il se fait ailleurs ». « On est essentiel à la sécurité et on veut que ça continue. »

