Une performance prometteuse pour un jeune Baie-Comois 

Les 25 et 26 janvier à Regina, le jeune athlète de 16 ans Machiel Talbot, étudiant à la polyvalente des Baies, a participé pour la première fois au Saskatchewan Open, un tournoi de judo de catégorie A du circuit canadien.

Dans la catégorie des moins de 73 kg, Machiel a brillé en accédant à une cinquième position parmi les meilleurs judokas du pays.

Après un parcours solide, il s’est incliné en finale de bronze, manquant de peu une place sur le podium.

Cependant, son défi ne s’est pas arrêté là. Le lendemain, il a été surclassé pour compétitionner chez les seniors dans la même catégorie de poids. Bien qu’il n’ait pas obtenu de classement dans cette seconde compétition, cette expérience s’avère « formatrice pour l’avenir », confie sa mère Caroline Lessard.

Une gestion exemplaire des imprévus

Accompagné de son entraîneur et père, Stéphane Talbot, Machiel a dû relever plusieurs défis logistiques et physiques lors de l’événement. « Le poids est un enjeu, car Machiel est très léger dans la catégorie des -73 kg, ce qui le met souvent en déséquilibre face à des adversaires plus lourds et plus puissants », explique-t-il ajoutant que son endurance le démarque face à ses rivaux.

En dépit d’un décalage horaire et de retards de transport qui ont perturbé sa préparation, l’athlète a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation. Toutefois, cette compétition a été particulière, car Machiel n’avait aucun coéquipier pour s’entraîner sur place. « J’ai dû jouer à la fois le rôle de coach et de partenaire d’entraînement, ce qui a été une autre forme d’adaptation pour nous deux », ajoute son entraîneur.

Des leçons pour l’avenir

Malgré les difficultés, ce tournoi représente une étape importante dans le développement de Machiel. Stéphane Talbot souligne plusieurs axes d’amélioration. « Nous revenons motivés avec une multitude de petites choses à travailler en dojo », dit-il. « Machiel doit apprendre à dicter le rythme du combat et ne pas être en constante adaptation face à ses adversaires », ajoute-t-il avec fierté.