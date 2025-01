Godbout veut montrer qu’elle existe

La population ne cesse de diminuer dans les petits villages de la Côte-Nord. Toutefois, même avec une école qui ferme ou des services moins performants qu’avant, Godbout a bien l’intention de renverser la tendance et de dire : on existe.

« Comment peut-on devenir encore plus attractif ? Comment peut-on vendre notre municipalité à grandeur du Québec ? »

Voici des exemples de questions que se pose le maire de Godbout, Guy Côté, accompagné de sa directrice générale, Marie-Pier Larouche.

« Pendant la pandémie, il y a eu un afflux incroyable de gens qui sont venus faire du camping sur la Côte-Nord. On l’a vu dans toutes les municipalités. Moi-même, je me suis fait dire, souvent par des gens du Québec, qu’on ne savait pas que le village de Godbout existait », lance M. Côté.

Nouvelle image

C’est pourquoi, ce dernier voit de façon positive le potentiel de sa municipalité et qu’un projet d’image de marque est né.

Les deux conseillères Danielle Michaud et Edith Simard ont mis cette idée sur la table, ce qui a enchanté le maire et la directrice générale. Un contrat a été donné à la firme Hula Hoop pour refaire l’image de Godbout.

« On a revu l’image de la municipalité, on a revu les couleurs de la municipalité, on a revu le logo aussi de la municipalité », explique Guy Côté. « On voulait en fait mettre le logo au goût du jour, le moderniser », ajoute la directrice générale.

Le site Internet de l’instance municipale sera rafraîchi et le projet misera aussi grandement sur la publicité par les médias sociaux.

Le dévoilement de l’image de marque se fera au printemps et une consultation citoyenne permettra aux gens de discuter des différents projets pour le village.

Touristes et résidents

« Il faut comprendre que ce n’est pas juste dans un contexte touristique qu’on fait ça », précise Marie-Pier Larouche. « Oui, il y a le tourisme qui est vraiment intéressant à attirer, mais on est quand même dans un contexte où la population est en diminution importante », poursuit-elle.

« On est aussi une population vieillissante. On souhaite attirer de nouveaux résidents. Puis il y a des choses qui se mettent en place même pour attirer de nouveaux citoyens », mentionne le maire, qui a bien l’intention de se représenter aux prochaines élections municipales.

L’image de marque englobe une panoplie de projets de la municipalité, dans le but de les mettre de l’avant. « On espère, avec la mobilisation citoyenne, être capable d’avoir des initiatives pour des services essentiels. Donc il y a des choses qui se travaillent en parallèle pour dire aux gens : regardez, on existe. C’est extraordinaire Godbout, mais il faut aussi préparer le terrain », soutient M. Côté.

Des terrains résidentiels, une vie communautaire vivante et des services essentiels, c’est ce qu’il faut développer à Godbout. « Travailler sur le tourisme et attirer des gens, c’est le développement. Et ce n’est pas un ou l’autre », déclare Mme Larouche.

« C’est intimement lié, parce qu’à partir du moment où l’image de la municipalité est plus positive, même pour les gens qui viennent en tourisme, ça peut les inviter à découvrir notre beau coin », lance-t-elle.

Redonner vie

L’objectif est de redonner vie au village. « Tous les projets sont liés au fait de redorer l’image et redynamiser Godbout », réitère la directrice générale.

La fermeture de l’école a été un coup dur pour le maire de Godbout. « Je l’ai souvent dit à la direction des services scolaires : ne fermez pas l’école, parce que vous allez nous couper encore plus les jambes. Les petites familles vont partir. L’école a fermé et c’est ce qui est arrivé », se désole-t-il.

Cependant, ce dernier travaille activement sur plusieurs dossiers, comme la réfection du pont de la petite rivière Godbout, la rampe de mise à l’eau, le développement de sentiers, de terrains pour du camping sauvage en plus des projets au camping municipal.

Sans donner trop de détails, le maire souligne que des démarches sont entamées pour un dépanneur avec une station d’essence.

Le projet de pisciculture à Baie-Trinité a aussi été soulevé par les interlocuteurs. Les villages avoisinants à Baie-Trinité devront accueillir les futurs travailleurs, ce qui sera positif pour plusieurs municipalités, comme Godbout. « C’est possible de renverser la tendance », conclut l’élu.