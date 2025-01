Plus de 20 monitrices de portage formées dans la région

La Maison des familles de Baie-Comeau forme actuellement sa dernière cohorte de conseillères et monitrices en portage. Depuis 2021, six cohortes ont reçu une formation gratuite pour un total de 22 monitrices-conseillères ainsi que 10 conseillères en portage et peau à peau.

C’est grâce à l’initiative Manicouagan, on s’attache (MOA) que l’organisme famille baie-comois a entrepris des démarches pour que « le portage ergonomique des bébés demeure une pratique intéressante et inspirante pour plusieurs acteurs qui œuvrent avec la petite enfance dans la Manicouagan », explique la directrice générale, Stéphanie St-Gelais.

Au départ, l’objectif était le développement du lien d’attachement parent-enfant (ou adulte significatif-enfant). Pour y arriver, les partenaires de la concertation MOA ont établi que deux personnes devaient être formées sur le territoire comme formatrices de portage ergonomique afin de transmettre leurs connaissances dans la région.

C’est ainsi que Claudia Martel, responsable de la programmation à la Maison des familles de Baie-Comeau, ainsi que Stéphanie Thibault, omnipraticienne, ont été formées de 2018 à 2019 auprès de l’Institut national du portage des enfants (INPE).

« Je considère que le portage peut être un outil puissant en santé publique, autant pour le parent que pour le bébé. Dans la vie d’aujourd’hui qui va tellement vite, ça permet de recréer une proximité et un contact qui sont essentiels », affirme Dre Stéphanie Thibault, qui œuvre au sein du CISSS de la Côte-Nord.

Mission accomplie

Grâce aux deux formatrices, différents groupes de personnes ont acquis des connaissances sur le portage des bébés.

On retrouve notamment des intervenants en organismes communautaires, en protection de la jeunesse, des infirmières, des travailleurs sociaux du CISSS, une enseignante en éducation à la petite enfance au Cégep de Baie-Comeau, des étudiants en Techniques d’éducation à la petite enfance, des marraines d’allaitement, plusieurs éducateurs à la petite enfance des CPE et, finalement, une professeure de danse de l’Académie de danse de Baie-Comeau.

« Comme quoi, on peut dire mission accomplie par la représentativité des acteurs qui ont tenu à se faire former. Ces conseillers ou moniteurs sont toujours en action dans notre belle Manicouagan et ils accompagnent les familles de notre territoire », témoigne Mme St-Gelais avec fierté.

La mise sur pied de ce programme de formation a également permis la création de deux services de prêt de porte-bébés qui ont vu le jour à Grains de Soleil de Chute-aux-Outardes et à la Maison des familles de Baie-Comeau. Ce service permet d’essayer différents porte-bébés avant d’en faire l’acquisition pour connaître ce qui convient le mieux aux parents et aux enfants.

Les bons coups

Cette initiative manicoise est parsemée de bons coups, selon Stéphanie St-Gelais. Par exemple, une monitrice de portage, enseignante au Cégep de Baie-Comeau, Mélanie Murray, a intégré les bases de l’enseignement du portage à son plan de cours (6 h de formation), dans le programme d’éducation à la petite enfance.

« C’est une pratique qu’on veut qu’elle soit faite de manière sécuritaire et qui s’inscrit également directement dans les valeurs qui sont transmises à travers tous les cours du DEC dont l’intervention empathique et bienveillante, centrée sur l’attachement de l’enfant », déclare-t-elle.

Aussi, un étudiant en Techniques d’éducation à la petite enfance a été formé comme moniteur de portage. « C’est important pour nous de le nommer puisque ça démontre que le portage n’est pas qu’une histoire de femme », ajoute la directrice de la MDF précisant que des intervenantes de toute la Côte-Nord ont été formées.

« Les formatrices ont bien compris leur engagement face à cette action. Elles se sont dévouées pour le portage et l’ont porté haut et fort pour faire valoir ses bienfaits ainsi que les bonnes pratiques. Sans elles, l’action n’aurait jamais brillé autant », conclut Mme St-Gelais.

Les formations ne seront désormais plus offertes gratuitement. Toutefois, il est possible de les demander moyennant un coût qui variera selon le nombre d’inscriptions et les frais de déplacement. Pour information, il faut contacter Claudia Martel à programmation@mdfbc.org ou au 418-589-2117 poste 1.

De nombreux bienfaits

Le portage ergonomique de bébé offre de nombreux bienfaits tant pour le nourrisson que pour le parent. Sur le plan physique, il permet de respecter la posture naturelle de l’enfant en soutenant correctement son dos arrondi et en maintenant ses hanches dans une position idéale pour leur développement.

« Ce contact étroit favorise également un sentiment de sécurité et renforce le lien d’attachement, essentiel au bien-être émotionnel du bébé. Pour le parent, le portage ergonomique offre une grande liberté de mouvement tout en facilitant la proximité avec l’enfant, réduisant ainsi le stress et favorisant une meilleure réponse aux besoins de celui-ci », explique Stéphanie St-Gelais.

De plus, il peut aider à apaiser les pleurs, favoriser l’endormissement et même soulager les coliques grâce à la chaleur et aux mouvements doux.