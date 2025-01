Une deuxième journée de grève est prévue le 6 février dans les CPE

Les 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN seront en grève pour une deuxième journée le 6 février. Plus de 400 CPE au Québec sont concernés, dont ceux de Charlevoix, le CPE Pignons sur rue et le CPE La Goélette Enchantée et 11 CPE sur la Côte-Nord.

La rencontre de négociation du 28 janvier n’a pas permis de faire des avancées significatives. L’annonce de cette 2e journée de grève vise à faire comprendre l’importance d’améliorer les conditions de travail et les salaires dans ce secteur particulièrement touché par la pénurie, précise la CSN dans un communiqué.

La CSN représente 80 % des CPE syndiqués. D’autres journées de grève pourraient s’ajouter dans les prochaines semaines si la négociation n’accélère pas.

« Le gouvernement a une stratégie déplorable. Il laisse traîner la négociation alors qu’il est urgent d’implanter des solutions ambitieuses pour freiner la pénurie dans les CPE. Il devra expliquer aux parents pourquoi il refuse d’en faire plus pour s’assurer de bonifier nos conditions de travail. Les 13 000 travailleuses des CPE de la CSN ont montré le 23 janvier à quel point elles sont mobilisées. Elles sont prêtes à remettre ça le 6 février », lance Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).