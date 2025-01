CHRONIQUE LHJMQ | Jean-François Grégoire en train d’écrire l’histoire

Le temps file tellement rapidement qu’on ne le voit pas passer.

Il y a déjà un peu plus de quatre ans, en août 2020, Jean-François Grégoire était nommé entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, après que Jon Goyens se soit désisté à quelques heures du camp d’entraînement.

Une gestion de pandémie et bien des victoires plus tard, Grégoire est toujours aux commandes, dans les fonctions d’entraîneur-chef et directeur général.

Dans les derniers jours, le natif de Sherbrooke (142 victoires en carrière) a écrit une page d’histoire en dépassant Éric Dubois (141) au sommet de la liste des entraîneurs les plus victorieux du Drakkar.

Si tout se passe comme prévu, il devrait faire tomber la marque de Richard Martel (172) l’an prochain, ce qui en dit long sur son début de règne réussi à la barre de l’équipe.

Regardons les choses comme elles sont : la stabilité des dernières années est fort louable pour une organisation qui a souvent changé d’entraîneur au cours de son histoire.

Seulement trois autres entraîneurs qui étaient en poste en 2020 travaillent toujours au sein de la même formation. En plus de Grégoire, Jim Hulton (Charlottetown), Yanick Jean (Chicoutimi) et Daniel Renaud (Shawinigan) ont eux aussi su résister aux aléas du sport, qui font souvent porter à l’entraîneur la responsabilité des moments difficiles.

Avec un nouveau contrat de cinq ans en poste, le grand patron du club nord-côtier a carte blanche pour la suite.

La bonne nouvelle des derniers jours, c’est l’attaque du Drakkar qui semble repartie de plus belle. Mais on ne gagne pas des parties de 10 à 5 en séries…

Ce sera vraiment intéressant de voir comment l’équipe se comportera dans les 15 derniers matchs de la saison.

De ces 15 parties, près de la moitié auront lieu contre Rouyn-Noranda (deux), contre Rimouski (quatre) et contre Chicoutimi (deux), un excellent test pour voir ce que le Drakkar a dans le ventre à quelques jours des éliminatoires.

Jusqu’ici, l’acquisition d’Antoine Michaud, 18 ans seulement, semble s’avérer un très bon coup pour Baie-Comeau.

Étoile de la semaine à… Bill Zonnon des Huskies de Rouyn-Noranda. L’attaquant montréalais est peut-être le joueur qui fait le moins parler de lui publiquement, mais sur la glace, il livre la marchandise comme pas un. Il sera à surveiller lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. La Centrale de recrutement vient tout juste de le répertorier au 29e rang sur sa liste des meilleurs patineurs nord-américains…

Deux minutes de pénalité à… la LHJMQ pour n’avoir prévu aucun mot de français lors de la conférence de presse officialisant le nom de l’équipe qui prendra le relai du Titan d’Acadie-Bathurst, l’an prochain, à Terre-Neuve. Un manque de respect élémentaire pour la langue officielle du Québec. Heureusement que le nom du club de Saint-Jean, le Régiment, se prononce aussi bien en français qu’en anglais!