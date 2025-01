Les Béloufilles de retour à Tadoussac

Après avoir mis ses activités sur pause l’an dernier, la troupe de théâtre de Tadoussac des Béloufilles revient en force avec une nouvelle pièce coproduite avec le Théâtre du Tandem de l’Abitibi-Témiscamingue.

C’est par manque de subventions adéquates que le Théâtre des Béloufilles avait mis la clé sous la porte pour 2024, de manière temporaire, au plus grand plaisir des amateurs de théâtre.

La formule a d’ailleurs changé pour « avoir plus de chance » d’obtenir du succès dans le montage financier de la 4e production de l’équipe théâtrale.

« On est encore dans les processus de demandes de subventions, et on a redéposé à plusieurs places où nous avions eu des refus. On se croise les doigts », fait savoir la directrice artistique du Théâtre des Béloufilles, Héloïse Desrochers.

Changement de ton

La nouvelle pièce a été écrite par l’autrice Isabelle Rivest, native de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle s’intitule Nos mères meurent (et nous n’y pouvons rien).

Changement de ton pour la troupe de Tadoussac qui avait l’habitude de mettre les cocasseries et l’ironie en avant-plan.

Cette fois, la production abordera le deuil par l’histoire d’une fille qui perd sa mère d’une maladie dégénérative du cerveau.

« Ça sonne triste de prime abord, mais il y a quand même de la beauté et de la légèreté à travers tout ça et même un peu d’humour », révèle Héloïse Desrochers.

« Il y aura un peu de tout comme la chanson et l’accent sur la beauté de mots. C’est un tout autre genre de texte, mais qui est très beau et touchant », ajoute la directrice artistique.

Tadoussac-Rouyn

En attendant les représentations, Héloïse Desrochers va se faire aller les méninges pour commencer à penser à certains aspects de la production comme l’ambiance sonore et le décor.

Cette dernière indique que les représentations commenceront au printemps, et que la pièce mettra en scène deux actrices.

La pièce sera présentée en juillet à Tadoussac pour une dizaine de dates avant qu’elle déménage à Rouyn-Noranda pour l’automne.

« C’est intéressant de collaborer entre la Haute-Côte-Nord et L’Abitibi. On n’a pas souvent la chance d’avoir ce genre de dialogue là, et ça risque d’être très intéressant », estime la directrice artistique.