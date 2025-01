Le président Donald Trump annoncera samedi les nouveaux tarifs imposés au Canada

Le président américain Donald Trump annoncera samedi les nouveaux tarifs de 25 % qui seront imposés au Canada et au Mexique, a confirmé la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt.

Le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré plus tôt que le Canada était prêt à fournir une réponse «déterminée, énergique, mais raisonnable immédiate» si le président américain Donald Trump imposait des tarifs sur les importations canadiennes. «On est prêt pour tous les scénarios possibles», a-t-il ajouté.

Au cours d’un événement à Toronto, M. Trudeau a déclaré que ce n’était «pas ce que nous voulons, mais s’il va de l’avant, nous agirons également».

Ses commentaires surviennent alors que trois ministres du cabinet fédéral sont à Washington dans une dernière tentative pour empêcher M. Trump d’imposer des tarifs de 25 % sur les importations canadiennes dès samedi.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, le ministre de la Sécurité publique David McGuinty et le ministre de l’Immigration Marc Miller sont tous dans la capitale américaine, faisant un dernier effort diplomatique pour convaincre les législateurs républicains et l’équipe de M. Trump d’influencer le président.

Le chef d’État américain a d’abord affirmé que sa menace de tarifs de 25 % était une réponse à l’échec du Canada et du Mexique à freiner le flux illégal de personnes et de drogues à travers la frontière.

Justin Trudeau a tenté vendredi de rassurer les Canadiens tout en reconnaissant que le Canada «pourrait être confronté à des temps difficiles dans les jours et les semaines à venir».

«Je ne vais pas édulcorer la situation», a-t-il dit.

Le premier ministre a déclaré qu’il savait que les Canadiens «pourraient être anxieux et inquiets, mais je veux qu’ils sachent que le gouvernement fédéral et, en fait, tous les ordres de gouvernement, les soutiennent».

Le ministre des Finances, Dominic LeBlanc, a envoyé jeudi une vidéo décrivant les efforts du Canada en matière de sécurité frontalière au candidat de M. Trump au poste de secrétaire au Commerce.

M. Trudeau a déclaré vendredi que le Canada avait répondu aux préoccupations du président américain en mettant en œuvre un plan de sécurité frontalière de 1,3 milliard $.

«En fait, les premiers hélicoptères de patrouille ont commencé à surveiller la frontière plus tôt cette semaine, et de nouvelles équipes canines, ainsi que des outils d’imagerie, sont déployées pour détecter et arrêter le flux de fentanyl», a-t-il déclaré.

Il a noté que moins de 1% du fentanyl et des passages illégaux aux États-Unis proviennent du Canada.