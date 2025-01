Pessamit s’ouvre sur les bouleversements climatiques du Nitassinan 

C’est devant collaborateurs, communauté et médias que l’ouvrage ATLAS s’est concrétisé à Pessamit cet après-midi.

Cette réalisation s’est terminée après plus de cinq années de travail. La communauté de Pessamit, le conseil de bande de Pessamit et des chercheurs de l’UQAM (Université du Québec à Montréal) sont derrière le projet ATLAS le temps qui change.

Premier ouvrage collectif autochtone à aborder des sujets de recherches portant sur les importants changements climatiques, les locuteurs ont pris la parole avec fierté lors du lancement.

Titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement de l’UQAM et professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement, Marie St-Arnaud est la coordonnatrice officielle de ce livre.

Celle qui mène des recherches en milieu autochtone, avec une spécialisation particulière sur la foresterie et les impacts des changements climatiques, a confié avoir beaucoup appris en côtoyant les Innus de Pessamit. « On a fait ça pour vous », a-t-elle lancé ajoutant que c’était un grand jour pour l’équipe.

Mme St-Arnaud a déclaré que le projet initial devait être plus petit. « On pensait faire un petit livre d’une cinquantaine de pages et finalement, on est rendu à un ouvrage de 200 pages », a-t-elle déclaré en souriant. « Chaque page à son histoire », a-t-elle confirmé.

Le professeur du département des sciences biologiques Pierre Drapeau a précisé que l’aménagement de la forêt ne va pas dans la direction qui est souhaitable pour harmoniser les activités humaines et la survie des espèces et des gens qui vivent dans les environnements forestiers. Cette réalité scientifique est d’ailleurs abordée dans l’ouvrage afin de sensibiliser la population.

Les grands enjeux

L’ATLAS comprend huit études de cas qui concerne l’intérieur des terres, une cinquantaine de scénarios climatique, une soixantaine de photos, les écrits d’artiste innus et plusieurs citations de pessamitois.

Les changements climatiques et les impacts sur les écosystèmes humains sont les motivations premières du projet. Le gel-dégel, les feux de forêt, la tordeuse des bourgeons de l’épinette, le saumon de l’atlantique, le caribou forestier, les petits fruits et les herbes médicinales en sont quelques exemples.

Un second lancement est prévu à Montréal dans les prochaines semaines.