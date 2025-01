Quatre élèves de Baie-Comeau se qualifient pour la finale régionale de l’Expo-sciences

Quatre élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard ont obtenu leur laissez-passer pour la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec.

Le volet local de cette compétition scientifique amicale se déroulait à la bibliothèque de leur école, le 30 janvier. Plus de 70 personnes se sont déplacées pour assister à cette activité éducative ayant permis de découvrir le travail de recherche et de vulgarisation scientifique de 21 élèves du premier au troisième secondaire de l’école Serge-Bouchard.

Des sujets variés étaient au rendez-vous : les os, le sang, les tremblements de terre, les allergies alimentaires, les ouragans et les tempêtes, les dents de mammifères, les plaques tectoniques, les aurores boréales, la pasteurisation, le système musculaire, l’environnement, les rêves, la PlayStation 5, la régénération du corps humain et le système circulatoire.

Miko Savard, un élève de premier secondaire du parcours régulier, était aussi sur place pour partager son expérimentation visant à concevoir un béton écologique et plus solide.

Les gagnants

À la suite de la délibération des 11 membres du jury, qui était présidé par l’enseignant à la retraite Marc Dupuis, Miko Savard (le béton), Samuel Caron (la régénération du corps humain), Mathieu Trudel (la pasteurisation) et Zanaé Lavoie (les aurores boréales) ont été sélectionnés en prévision de la prochaine étape, soit la finale régionale de l’Expo-sciences.

Cette étape se déroulera du 20 au 22 mars au Centre éducatif L’Abri (CELA) de Port-Cartier et précédera la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise prévue au Cégep du Vieux Montréal en avril.

Cette dernière réunira les finalistes de l’école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon, de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, du CELA de Port-Cartier et de l’école secondaire Serge-Bouchard. Quant à la Finale pancanadienne, elle se déroulera à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, du 31 mai au 6 juin.

Mentionnons qu’en plus des gagnants déterminés par le jury, la directrice adjointe de l’école, Geneviève Lévesque, a remis le Prix de la direction à Mélie Ouellet et Maely Hovington pour leur présentation sur les allergies alimentaires. Mme Lévesque a notamment cité le dynamisme de la présentation et la pertinence de son contenu pour le grand public pour expliquer son choix.

Le Prix de la direction a été remis par la directrice adjointe Geneviève Lévesque à Mélie Ouellet et Maely Hovington. Photo CSS de l’Estuaire

Beaucoup de travail

Présent pour accompagner et superviser les élèves tout au long de la préparation de leur projet, l’enseignant responsable de l’Expo-sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard, Frédéric Bénichou, a tenu à souligner le travail fantastique effectué par les participants depuis le mois de septembre pour mener à bien leurs projets.

Afin de souligner leur travail, chacun des participants s’est vu remettre un chèque-cadeau de la Librairie A à Z offert par la direction de l’école ainsi qu’une paire de billets pour une partie du Drakkar, gracieuseté du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Les élèves ayant pris les cinq premières positions au classement ont également mérité des prix comme un abonnement à la revue scientifique Curium, un laissez-passer familial au musée de la Civilisation à Québec, un forfait familial au Centre des sciences de Montréal ou encore un laissez-passer familial pour le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes en plus d’un paquet-cadeau d’objets promotionnels à l’effigie du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

En plus des visiteurs du grand public, les participants à la finale locale de l’Expo-sciences ont aussi pu présenter le fruit de leurs recherches à quelques centaines d’élèves de leur école ainsi qu’à plus de 200 élèves des écoles Bois-du-Nord, Leventoux et Trudel de Baie-Comeau, qui se sont déplacés en après-midi le 30 janvier pour assister à leurs présentations.

Présentes pour le volet grand public en soirée, la coordonnatrice et la responsable du développement du Réseau Technocience de la Côte-Nord, Élodie Boudier Cano et Louise Landry, se sont d’ailleurs dites très impressionnées par la participation des élèves, mais aussi par le nombre de visiteurs présents.