Étienne Dufresne donne le ton à 2025

Baie-Comeau vibrera au rythme de la musique indie-pop d’Étienne Dufresne le samedi 8 février à l’Alternative (27, place La Salle).

L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, accueille l’artiste en quête d’introspection pour une soirée qui promet d’être à la fois immersive et mémorable, selon le comité organisateur.

Qui est Étienne Dufresne ?

« Étienne Dufresne fait de la musique pour chanter ce qu’il ne dit pas », est-il écrit sur son site web.

Après un premier EP intitulé Sainte-Colère en 2020, Étienne Dufresne a su s’imposer sur la scène musicale grâce à son album Excalibur (2021), qui lui a valu une nomination pour le prix de la chanson Félix-Leclerc ainsi qu’une reconnaissance aux GAMIQ en tant que Révélation de l’année.

En 2022, il a marqué les esprits en intégrant la cohorte des Chansonneurs de Petite-Vallée et en assurant la première partie d’Eddy de Pretto au MTELUS.

Son titre JE RESPIRE, en duo avec Ariane Roy, a rencontré un franc succès et l’a conduit à collaborer avec le réalisateur Alexandre Martel. De cette rencontre est né Étienne Dufresne fait des efforts, son dernier album paru en janvier 2024.

Avec ce dernier, Étienne Dufresne y aborde des thèmes universels comme la famille, le passage du temps et l’angoisse de vieillir trop vite alors qu’il reste tant à expérimenter. Dans ses textes, il met en lumière ses contradictions internes, jonglant entre des pensées polarisées et des instants plus légers où il évoque, avec humour et sincérité, des détails du quotidien.

Lancement de programmation 2025

Ce concert marquera également le lancement officiel de la programmation hiver-printemps 2025 de l’Ouvre-Boîte culturel. Dans une ambiance conviviale et festive, l’organisme révélera l’ensemble des activités prévues pour la saison. En prime, les participants auront la chance de remporter divers prix de présence, notamment des billets de spectacle.

Le lancement s’adresse à tous et l’entrée est gratuite pour cette soirée.