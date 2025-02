La communauté de Baie-Comeau toujours dans l’espoir de retrouver Abby 

Depuis le 27 janvier, Abby, une Caniche royale, est portée disparue dans le secteur Saint-George. Sa famille, menée par Océane Poirier, mobilise la population via les réseaux sociaux pour la retrouver. Elle lance un appel à la population pour ne pas abandonner et rester vigilante.

« Des gens l’ont aperçue plusieurs fois cette semaine et même hier matin », confie-t-elle au journal le Manic.

Un chien en mode survie

Dès le premier avis de recherche, il était indiqué qu’Abby est une chienne peureuse. Malgré les températures glaciales de la semaine dernière, Océane Poirier reste convaincue qu’elle est toujours en vie, mais en mode survie.

Si l’élan de solidarité est immense, il est maintenant demandé à tous de ne plus partir activement à sa recherche. « S’il vous plaît, si vous l’apercevez, ne la pourchassez pas », précise Mme Poirier, expliquant qu’Abby, prise par la peur, court beaucoup et ne répond plus à son nom ni à ses maîtres.

Une stratégie encadrée pour sa capture

Avec l’aide de l’organisme GE cherche Charly, les recherches se poursuivent, mais dans un cadre stratégique. L’équipe spécialisée tente de localiser et de sécuriser l’animal sans l’effrayer davantage. « Afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous demandons à la population DE NE PLUS CHERCHER LE CHIEN NI ALLER SUR PLACE », insiste une porte-parole de l’organisme.

Derniers indices et zones de recherche

Samedi, Abby aurait été aperçue près du Mont Ti-Bass et du Camping Boréal, mais le bruit des motoneiges aurait pu la faire fuir. D’autres traces ont été relevées sur la route 138 en direction de Saint-George et à proximité d’une station posée dans ce secteur. Malgré ces indices, la famille demeure incertaine quant à l’endroit précis où se trouve leur chienne. « On est perdu », avoue Mme Poirier.

Que faire si vous apercevez Abby ?

Si quelqu’un aperçoit Abby, il est essentiel de signaler sa présence immédiatement en appelant l’un des numéros suivants : 418-378-9293/418-378-9279/418-378-5002. Une méthode simple pour aider consiste à inscrire un « A » dans la neige avec une flèche indiquant la direction dans laquelle elle est partie (voir photo plus bas).

Mme Poirier rappelle qu’il faut agir avec douceur, « accroupissez-vous, soyez discrets et calmes. Vous pouvez lui parler très doucement, mais sans dire son nom », précise sa maitresse. L’objectif est de ne pas l’effrayer davantage pour favoriser sa capture sécurisée.

Appel à l’aide : besoin d’équipement

La famille Poirier sollicite l’aide de la communauté pour obtenir une caméra de chasse avec réseau permettant de surveiller Abby en direct. Une cage à piège est également recherchée pour tenter de la capturer en toute sécurité.

Mme Poirier tient à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui les soutiennent. Elle remercie notamment Taxi Manon pour le prêt d’une motoneige, une aide précieuse dans les recherches.

Un espoir toujours présent

Malgré les difficultés et l’inquiétude, la famille Poirier garde espoir. Chaque signalement est une étape de plus vers le retour d’Abby. La mobilisation continue, et avec l’aide de tous, l’espoir de la retrouver saine et sauve demeure bien vivant.