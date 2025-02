La SAQ retirera les produits américains de ses tablettes dès mardi

Le ministère des Finances du Québec a annoncé dimanche après-midi avoir demandé à la Société des Alcools du Québec (SAQ) de retirer dès mardi «l’entièreté des produits américains» de ses tablettes.

La SAQ devra également cesser de fournir en boissons alcooliques américaines les épiceries, les bars, les agences ou encore les restaurants de la province. Au total, la SAQ propose pas moins de 926 produits américains, dont 715 vins.

Selon le rapport annuel 2024 de la SAQ, les «vins tranquilles» d’origine américaine représentaient 6,8% de part de marché. Elle était respectivement de 33,2 % et 23,3 % pour la France et l’Italie.

«Cette mesure est une réaction à l’imposition injustifiée des tarifs douaniers décrétée par l’administration américaine, a déclaré dans un communiqué le ministre des Finances, Éric Girard. D’autres mesures suivront.»

Québec a expliqué que quelques jours pourraient être nécessaires avant que les alcools américains aient totalement disparu des succursales. Le ministère des Finances a assuré que l’impact de cette mesure sera «limité pour les consommateurs québécois», car la SAQ propose un éventail de produits venant d’autres pays que les États-Unis.

«Nous protégerons notre économie, nos entreprises et nos citoyens», a indiqué Éric Girard.

La SAQ a confirmé à La Presse Canadienne qu’elle allait appliquer dès mardi la demande du gouvernement de retirer les alcools américains de ses tablettes. Elle n’a toutefois pas pu se prononcer sur le coût financier que représente un tel changement, ni de ce qu’il adviendra de la marchandise déjà achetée par la société d’État.

«Conformément à l’annonce du ministre des Finances, Éric Girard, plus tôt aujourd’hui, la SAQ retirera tous les produits américains de ses tablettes et de son site internet à compter du 4 février, a déclaré par écrit la SAQ. Rappelons que la SAQ offre de nombreux produits d’ici et de partout ailleurs dans le monde vers lesquels les consommateurs peuvent se tourner.»

L’Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont également décidé de retirer les alcools américains de leurs étalages dès mardi en réponse à l’imposition de tarifs par les États-Unis.