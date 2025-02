Baie-Comeau aura son espace de coworking

Le concept n’existe pas encore à Baie-Comeau, mais les besoins sont là. C’est ce qui a amené l’entrepreneur David Bacon à créer un tout premier espace de coworking sur place La Salle.

« En discutant avec quelques intervenants dans le secteur, je remarque que c’est un besoin qu’on a. On voit souvent de gros bureaux à louer. Mais, pour l’entrepreneur qui est seul ou qui a juste deux ou trois employés, ce n’est pas ce qu’il veut », mentionne David Bacon, directeur de production chez Nord X Sports & Aventures.

L’opportunité d’acquérir une bâtisse sur place La Salle était parfaite pour ce projet.

« C’est quelque chose qui est de plus en plus populaire et répandu. Je trouvais que c’était un manque dans la région ici, puisque l’entrepreneuriat est très vivant dans la Manicouagan », indique celui qui prend charge le projet.

« En plus, place La Salle, c’est stratégiquement idéal. On va lancer ce concept-là dans la région en espérant que ça fasse son chemin et qu’on prouve sa pertinence », poursuit-il.

L’objectif de l’entrepreneur est surtout de démontrer l’utilité d’un tel espace et espère que cela donnera l’idée à d’autres entrepreneurs ou promoteurs d’aménager des espaces comme celui-ci ailleurs à Baie-Comeau.

Convivialité

Dès le mois de mars, Studio 43 offrira des espaces de bureau qui pourront accueillir les entrepreneurs ou les petites équipes.

Le concept de coworking apporte une flexibilité, selon l’entrepreneur.

« Avec ce concept, quelqu’un peut louer à la semaine ou au mois. Le télétravail est plus souvent qu’autrement contre-productif. C’est correct, mais ça prend autre chose », soutien M Bacon.

« On apporte un nouveau type d’environnement de travail. […] Et on a une place qui va stimuler le monde à travailler là, qui amène de la vie », ajoute-t-il.

Ce dernier dévoile même avoir en main une liste d’attente de personnes intéressées à louer ses espaces de travail.