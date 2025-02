Une grimpeuse qui sort de l’ordinaire

Mélina Chassé, 34 ans, de Baie-Comeau est une figure montante de l’escalade sur la Côte-Nord. Son engagement et son influence croissante dans le milieu lui ont valu d’être en lice pour le Prix Fortin, une distinction décernée aux femmes qui contribuent de façon exceptionnelle à l’essor de l’escalade de glace au Québec.

Pratiquant l’escalade de roche depuis huit ans, elle s’est spécialisée dans l’escalade de glace au cours des six dernières années. Sa passion l’a menée à explorer des parois glacées aux quatre coins du Québec, du Saguenay à la Gaspésie, en passant par les majestueux sites de la Côte-Nord.

L’escalade de glace peut sembler risquée, mais Mélina Chassé insiste sur l’importance d’un bon encadrement.

« Sur la Côte-Nord, il n’y avait pas de cours qui étaient donnés pour faire de l’escalade de glace. C’était une problématique. On a vu que ça avait un impact sur le développement de la communauté des grimpeurs et grimpeuses sur la Côte-Nord. Depuis deux ans, avec deux autres amies, on a mis en place un nouveau club d’escalade sur la Côte-Nord et là, on s’est dit que ça nous prend des formations. On veut avoir plus de gens qui puissent profiter et accéder à ce sport-là qui plaît beaucoup », explique-t-elle.

Depuis, elle est en voie d’obtenir son brevet de monitrice d’escalade sur glace afin de partager son savoir et assurer un apprentissage sécuritaire.

Mélina ne se contente pas d’enseigner l’escalade, elle milite activement pour que ce sport prenne plus de place sur la Côte-Nord.

Un terrain de jeu grandiose

L’escalade de glace ne dépend pas de la neige, mais plutôt du froid. « Normalement début novembre, on peut commencer à grimper. Cette année, il a fait quand même chaud. Donc la chaleur nous a nui et a fait en sorte qu’on a commencé plus tard, au début décembre. Des fois, on fait beaucoup de route pour aller voir les microclimats, où est-ce qu’il fait le plus froid pour pouvoir grimper le plus vite possible en saison », raconte la grimpeuse.

Sur la Côte-Nord, plusieurs sites lui tiennent à cœur. Près de Sept-Îles, les falaises offrent des ascensions impressionnantes. À Baie-Comeau, le lac Lynch est un passage obligé.

« C’est un classique chaque année. Je vais avec un ou une amie, on part en ski de randonnée. C’est à peu près 8 km pour se rendre à la voie de glace. La voie fait environ 120 mètres de haut, c’est une bonne journée. Après, on reprend nos skis et on y va en traîneau. On part quasiment le matin à la frontale pour revenir le soir à la frontale, au souper », raconte-t-elle. Les sites des lacs Walker et Pasteur lui procurent également un immense sentiment de liberté et d’accomplissement.

Son ascension la plus marquante ? Le Triolet, dans les Hautes-Gorges, une paroi glacée de 320 mètres. « C’est le défi d’endurance. C’est très, très physique. Ça demande beaucoup de temps et d’efforts. Mais quand on arrive en haut de ces voies-là, le paysage est tellement à couper le souffle qu’on oublie tout », confie-t-elle.

Grimper la Côte

Avec son club Grimper la Côte, Mélina et ses cofondatrices, Virginie et Camille, ont créé un espace où tous les passionnés d’escalade peuvent se retrouver.

« À notre équipe, ce sont joints plusieurs bénévoles, et on est comme une grande famille. C’est ça qui est beau du club. On est très inclusif, on veut que les gens fassent partie de la famille, qu’ils sentent qu’ils sont bien quand ils viennent un peu avec nous », affirme-t-elle.

L’engouement pour l’escalade se fait sentir, et de plus en plus de grimpeurs rejoignent le mouvement. Ce dévouement n’est pas passé inaperçu : Mélina a été sélectionnée pour le Prix Fortin, remis par son idole d’escalade de glace, Nathalie Fortin. Cette nomination représente bien plus qu’un honneur personnel pour elle.

« J’ai ressenti également une grosse vague d’amour venant de mes amis grimpeurs et grimpeuses de la Côte-Nord ! Derrière mon nom pour cette nomination, je vois plusieurs femmes dévouées et talentueuses qui auraient tout autant que moi mérité cette nomination pour ce prix », dit-elle avec émotion.

Si elle remporte le Prix Fortin, Mélina espère que cela aidera à légitimer encore davantage l’escalade de glace dans la région et à inspirer plus de femmes à s’y intéresser.

« Il y a des gens qui viennent de l’extérieur grimper une fois de temps en temps, mais il n’y en a pas beaucoup. Et puis de voir que petit à petit, il y a une communauté qui est en train de s’agrandir sur la Côte-Nord, et de voir parmi les personnes nominées, il y a des gens partout au Québec qui regardent ça et vont voir qu’à la Côte-Nord, il se passe de quoi, et c’est en train de se développer. Ça met en lumière un petit peu la Côte-Nord », souligne-t-elle.

L’escalade est pour Mélina bien plus qu’un sport : c’est un mode de vie qui enseigne le dépassement de soi. « Ce sport, ça nous aide à nous dépasser nous-mêmes, ce n’est pas une compétition avec personne. C’est vraiment nous. On vit beaucoup d’émotions et ça nous fait vraiment grandir comme être humain », conclut-elle.