CHRONIQUE | Et si 2025 devenait ton année de bien-être?

Bienvenue aux chroniques de l’Équilibratrice Humaine!

Ton rendez-vous bimensuel avec toi-même.

Savais-tu que la véritable transformation commence en toi et par amour pour toi ? Par les actions que tu décides d’entreprendre pour toi-même, pour te faire du bien.

Et l’un des moyens les plus puissants de provoquer une transformation, c’est dans ce que l’on choisit de manger chaque jour. Ce que l’on met dans notre assiette peut être un moteur de transformation de notre santé, de notre énergie et, en fin de compte, de notre vie entière.

Je m’appelle Natalia Marcilese, je suis coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Ayant moi-même traversé des maladies graves et des périodes où je me sentais perdue face à ma santé, j’ai appris que de petits changements peuvent avoir un impact immense sur notre bien-être. J’ai aussi appris qu’il y a souvent deux raisons pour lesquelles une personne va décider de modifier ses habitudes alimentaires et de vie: soit qu’elle est inspirée, soit qu’elle est désespérée. C’est pourquoi je te propose ces chroniques qui visent à t’inspirer en toute simplicité !

On commence ?

Je sais, tu as cette impression que l’année 2025 est déjà bien entamée, même si nous sommes encore en janvier. C’est fou, non ? Les débuts d’année peuvent être difficiles, mais il n’est jamais trop tard pour prendre des décisions qui te permettront de gagner en bien-être et en vitalité !

Je suis sûre que tu as plein d’objectifs que tu t’es fixés dès le 1ᵉʳ janvier. Si l’un d’eux est de prendre soin de toi, bravo ! Laisse-moi t’accompagner.

Pas de révolution, juste une évolution

On rêve souvent de tout transformer du jour au lendemain : plus de sucre, des légumes à chaque repas, fini les collations à 21 h… Mais attends. Si tu essaies de tout changer d’un coup, c’est un peu comme si tu tentais de courir un marathon alors que tu n’as jamais couru 5 kilomètres. Au lieu de te mettre une pression énorme, mise sur des petits changements progressifs.

Un exemple ? Commence par ajouter un fruit ou un légume en plus dans ta journée. Ce n’est pas énorme, mais c’est déjà un pas en avant. Une fois que ça devient naturel, tu peux ajouter une nouvelle habitude. Petit à petit, ton alimentation va s’équilibrer sans que tu aies l’impression de tout révolutionner autour de toi.

Ne vise pas la perfection

Une alimentation saine ne signifie pas une alimentation parfaite. Moi, je dis souvent que je pratique le 80-20 : 80 % du temps, je mange de façon nourrissante pour mon corps et 20 % du temps, je mange pour me faire plaisir. Pense en semaines plutôt qu’en journées: un repas plaisir ou une journée un peu moins organisée ne détruisent pas tous tes efforts!

Apprends à écouter ton corps. Tu as faim ? Mange. Tu es rassasié.e ? Arrête, même si ton assiette n’est pas vide. Avec le temps, tu retrouveras un équilibre naturel.

Quelques astuces en bonus

Une grande salade sans condiments que tu gardes au frigo, ou une plaque de légumes rôtis au four le dimanche, et hop, tu as de quoi agrémenter tes repas de la semaine sans trop y réfléchir. Hydrate-toi. Très souvent, on confond faim et soif. Essaie de boire un grand verre d’eau lorsque tu as envie de manger en dehors des heures de repas. La plupart du temps, l’envie sera passagère ! Garde une bouteille d’eau près de toi en tout temps.

Tu y arriveras !

Souviens-toi, l’important, ce n’est pas la perfection mais le progrès. Les petites victoires accumulées chaque jour feront une grande différence à la fin du mois, puis encore plus à la fin de l’année. Alors, respire, félicite-toi pour chaque progrès, et surtout, profite de ton engagement envers toi-même!

À ta santé, naturellement.

Natalia

https://www.lequilibratricehumaine.ca

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.