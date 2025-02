Un soutien à l’élève qui fait toute la différence au CFP de l’Estuaire

Au Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire, rien n’est laissé au hasard pour la réussite de l’élève. Dès leur arrivée, on leur fournit des outils adaptés à leur situation.

La coordonnatrice en formation professionnelle, Nancy Ouellet, l’admet d’entrée de jeu, son équipe et elle prennent à cœur la réussite de tous les étudiants.

« La façon qu’on procède, c’est qu’on a une intervenante pivot ici. Tania Imbeault, c’est une technicienne en travail social. Elle agit comme notre porte d’entrée pour tous les cas qu’on reçoit ici », explique-t-elle.

La technicienne en travail social s’occupe de faire un premier classement des étudiants comme s’ils arrivaient à l’urgence, par exemple. Selon le tri qu’elle a réalisé, des interventions pour la réussite scolaire seront déterminées.

« C’est important parce qu’à la suite de cette procédure, elle peut faire la partie de travail social avec le jeune au niveau de l’aspect comportement. Quand les problématiques se situent du côté de l’apprentissage, c’est l’orthopédagogue qui entrera en jeu », ajoute Mme Ouellet.

Plus précisément, quand un élève est atteint de TDAH, du syndrome de Gilles de Latourette ou encore du trouble du spectre de l’autisme, il est tout de suite pris en charge par l’orthopédagogue. Ceux qui ont plutôt un problème touchant la consommation d’alcool et de drogues, le manque de ressources financières ou de la difficulté à se nourrir, ils sont accompagnés par la technicienne en travail social.

« Ce n’est pas évident, ce n’est pas tout le monde qui est planifié et organisé pour arriver ici. Les logements sont quand même assez chers, alors même si on donne une aide à la pension, ce n’est pas suffisant pour arriver à la fin du mois », souligne la coordonnatrice précisant que la majorité des élèves proviennent de l’extérieur de Forestville.

Méthodes d’enseignement adaptées

En plus de la prise en charge rapide des élèves, l’équipe-école du CFP de l’Estuaire utilise des méthodes d’enseignement adaptées. Par exemple, au Pavillon de la foresterie, situé à Forestville, « on essaie de mettre le plus possible du concret en classe avec des trucs qui peuvent être manipulés », fait savoir le conseiller pédagogique Denis Bouchard.

« On a des bacs à sable avec lesquels on explique les normes forestières pour le programme de voirie forestière. On a aussi des simulateurs pour apprendre à opérer de façon fluide les différentes machineries lourdes », poursuit-il en indiquant que d’autres moyens sont utilisés comme la réalisation d’examens à l’oral plutôt qu’à l’écrit.

Le numérique a aussi son rôle à jouer et le conseiller pédagogique le prend au sérieux. « On est en train de tester un casque de réalité assistée. Il possède un mini-ordinateur. Tu peux voir la caméra thermique, tu peux prendre des photos, voir des vidéos. Pour l’apprentissage des jeunes, ça peut vraiment être bénéfique », laisse-t-il entendre.

Cinq casques de ce genre ont été acquis par le CFP au Pavillon de la foresterie. Ils devraient être utilisés prochainement pour améliorer encore la qualité des apprentissages offerts. « Le jeune pourrait se faire filmer par un drone et voir le vidéo en direct pour voir ce qu’il fait d’incorrect », précise M. Bouchard.

Un virage à 180 degrés

Le CFP de l’Estuaire a pris un virage important il y a trois ans afin de favoriser la réussite de l’élève. Auparavant, des mesures étaient en place, mais pas aussi intensément. « Aujourd’hui, on met les technologies au service de l’apprentissage des élèves. On entoure les jeunes d’un filet de sécurité pour qu’ils puissent apprendre au maximum », assure Nancy Ouellet.

Ce virage a permis d’être témoin de belles histoires de réussite. Denis Bouchard se souvient d’un jeune homme qui a pleuré dans son bureau parce qu’il n’avait jamais réussi à l’école auparavant. « Il était fier de lui d’avoir obtenu son diplôme et même d’avoir eu 100 % à un examen. C’était très touchant de voir ça », se rappelle-t-il.

Des enseignants ont même déjà reçu des messages leur signifiant qu’ils avaient « sauvé des vies ». « On ne savait pas que ces jeunes étaient partis de loin, qu’ils avaient vécu autant dans la misère avant leur passage ici et ils repartaient de leur programme scolaire avec un avenir en main », raconte le conseiller pédagogique.

Les bacs à sable servent à visualiser un travail à effectuer en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Photo Johannie Gaudreault