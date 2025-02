Le Titan prend sa revanche

Amorçant son deuxième et dernier voyage de la saison dans les Maritimes, le Drakkar a baissé pavillon jeudi soir à Bathurst au compte de 4-3 en temps régulier. Dans une course endiablée pour l’avantage de la patinoire au premier tour en séries éliminatoires, les deux équipes auront finalement échangé une victoire; le Drakkar ayant récemment défait le Titan à Baie-Comeau. Petite pointe de nostalgie, le Drakkar disputait une dernière rencontre face au Titan, qui quittera Bathurst pour Terre-Neuve en vue de la prochaine saison.

Sommaire de la rencontre

Le Titan marque à deux reprises dès les premières minutes de la rencontre. Dawson Sharkey puis Alexandre Lallier sont les buteurs. Ce dernier a certainement marqué son but le plus chanceux en carrière, alors que la rondelle a bondi à plusieurs reprises sans être maîtrisée par Lucas Beckman, avant de voir le défenseur Maxime Lapointe pousser la rondelle dans son propre filet. Baie-Comeau brise la glace avant la fin du premier engagement, alors que le vétéran tchèque Matyas Melovsky marque son 17e sur un tir parfait.

Le Drakkar sème l’impasse en deuxième quand Justin Gendron, ayant récolté une aide sur le précédent but, parvient à se soustraire de la couverture du défenseur en fonçant au filet et faisant dévier une longue passe dans celui-ci. Les réjouissances sont cependant de courte durée, puisque l’équipe locale se redonne une avance de deux buts avant la sirène. Sur des attaques en surnombre complétées tout près de Beckman, Tyson Goguen et Louis-François Bélanger s’inscrivent à la marque. Avec des aides sur ces deux buts, Lallier signait son troisième point de la rencontre.

Baie-Comeau parvient à réduire l’écart en début de troisième sur une belle séquence individuelle du capitaine Anthony Lavoie. Faisant lui-même l’entrée de territoire, le défenseur a foncé au filet, pris un tir cadré et a marqué de façon franche sur son propre retour. Ce but était marqué en toute fin d’avantage numérique. Malgré trois autres pénalités au Titan en troisième, notamment à Lallier avec environ deux minutes à jouer, les efforts des nord-côtiers demeurent vains.

En bref

Malgré la défaite, le Drakkar conserve le 4e rang dans l’Est. Rappelé pour le voyage, Ryan Dwyer disputait un premier match dans la LHJMQ, opposé à l’équipe de son père Gordie, entraîneur-chef du Titan. Le Drakkar poursuit son chemin vers Charlottetown, où il jouera vendredi soir.