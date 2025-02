Annonce au Port | Le gouvernement comprend les besoins, dit Karine Otis

C’est avec fierté que Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, accueille l’aide gouvernementale dans le grand projet de réfection du terminal no 5.

C’est, rappelle-t-elle, un projet primordial dans le développement économique de la région, que ce soit dans la filière batterie ou la filière des minéraux critiques et stratégiques.

« On a un potentiel immense dans la Manicouagan », déclare-t-elle, lors d’une conférence de presse le 6 février, en compagnie de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Cette dernière a annoncé l’octroi de plus de 17,5 M$ au Port de Baie-Comeau

« Un jour, il y aura des volumes de graphite, des volumes de granules et des volumes d’un certain type de céréales aussi. Le terminal no 5 va enfin permettre de libérer des exportations nord-côtières qu’on n’est pas en mesure de faire de façon efficace en ce moment », souligne Mme Otis.

« Ce que j’ai entendu, c’est que le gouvernement croit et voit les mêmes opportunités d’affaires que nous voyons ici, sur la Côte-Nord. Nous avons une nécessité de nous préparer à ces opportunités économiques », remarque-t-elle.

Fière du travail accompli

C’est un investissement colossal du gouvernement du Québec, soutient Karine Otis, pour un travail qui a commencé il y a plusieurs années.

« C’est un projet qui a commencé en 2020, avant même qu’on acquière les installations portuaires fédérales. Mon ancien patron, Marc Lefebvre, a voulu qu’on achète cela. On n’avait pas encore le Port, pas d’argent, on a travaillé avec nos partenaires et aujourd’hui, on a un projet d’un peu plus de 40 millions $ pour ce terminal-là », explique-t-elle.

« Aujourd’hui, on est fier d’avoir repris le Port et je pense que tout le monde voit les améliorations qu’on fait au Port de Baie-Comeau. On croit au potentiel et au développement du Terminal no 5 », poursuit la directrice générale.

Pour en savoir plus :